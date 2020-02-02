Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Reaper, aksiyon ve macera dolu parkurlarda nefes kesen savaşlara katılarak dev canavarlara karşı mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici arka plan görselleri ve sürükleyici aksiyon sahneleri ile oyuncular eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış uçsuz bucaksız parkurlarda ilerleyerek dev canavarlara karşı mücadele etmek ve farklı savaş kahramanlarının kilidini açmaktır.

Seviye atladıkça karakterinize yeni özellikler ekleyebilir ve daha güçlü silahlar satın alabilirsiniz.

Karakterinizin hareketlerini ezberleyerek savaş anında hamlelerinizi tam zamanında yapabilir ve canavarları tek seferde etkisiz hale getirebilirsiniz. Parkurdaki engelleri aşarak kalkan ve zırhlar toplayabilirsiniz.

Bu sayede daha uzun soluklu bir savaşta rol alabilir ve bol miktarda ganimet toplayabilirisiniz.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Reaper, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan popüler bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.