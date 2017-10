Farklı orduların ve imparatorlukların yer aldığı keyifli bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Rise of Empires, sunduğu eşsiz MMO deneyimi ile dikkatimizi çekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Rise of Empires'i mutlaka denemelisiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir strateji oyunu olan Rise of Empires, kendi imparatorluğunuzu inşa ettiğiniz bir mobil oyundur. Ordularınızı sürekli geliştirip daha güçlü bir konuma gelmeniz gereken oyunda diğer oyuncularla ittifak da kurabiliyorsunuz. Milyonlarca oyuncusu bulunan Rise of Empires, strateji ve MMO sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun diyebilirim. Eğlenceli kurgusu ve zevkli oynanışıyla da dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Dünyanın hakimiyetini kazanmak için mücadele verdiğiniz bir oyun olan Rise of Empires, farklı askeri birimlerin de yer aldığı bir oyundur. Yüksek kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle de ilgi çeken oyunda ihtişamlı binalar inşa edebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken Rise of Empires'i sakın kaçırmayın.

Rise of Empires oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.