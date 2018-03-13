Rocky Climb, Rambo’nun yerine geçip dünyanın en yüksek dağlarına tırmanmaya çalıştığınız bir arcade oyun. iOS cihazınızda zaman geçirmelik, kolay oynanışa sahip ve de ufak boyutlu bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim. Boş zamanlarda, toplu taşımada veya arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz güzel bir oyun.

Tek başına düşman üssüne sızmakla kalmayıp ortalığı birbirine katan kahraman Rambo olarak yer aldığınız oyunda bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Her bölümde dağın zirve noktasını görmek daha da zorlaşıyor. Tırmanmanızı kolaylaştıran, güvenliğinizi sağlayan herhangi bir ekipmana sahip değilsiniz. Kaslarınızın görüntüden ibaret olmadığını gösterme zamanı. Çıkıntılar tırmanmanızı sağlarken yanlış zamanlama sonunuzu getiriyor.

Rocky Climb Özellikleri: