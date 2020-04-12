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Rocky Rampage 1.5.2 (ios)
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  4. Rocky Rampage - iOS İçin Macera Oyunu

Rocky Rampage

1.5.2
ios
Rocky Rampage
ÜCRETSİZ
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Çeşitli ilginç düşmanları öldürün ve Wonderpants'ı geri alın.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Çalınan Wonderpants'ı parça parça geri alma arayışında Boulder Cobblestone ve yardımcısı Pebble'a katıl.

Bir gün kahramanca Wonderpants topluluğu, kıskanç Clipper İmparatorluğu tarafından çalındı. Sadık yardımcısı Pebble'ın yardımıyla, Clipper'ı dünyanın sonuna kadar kovalayacaksın.

Sürekli büyüyen benzersiz ve eğlenceli Wonderpants'ın gardırobunda her şeyi geri alın ve yeni kıyafetinizi modaya uygun hale getirin.

Yolunuz boyunca ilginç düşmanları bulun. Her biri benzersiz davranışlar ve hatta şatoya saldırmanıza yardımcı olmak için kullanabileceğiniz bazı şeylere sahip olabilirler. Her karar onların bir sonucu olduğunu unutmayın, kaynaklarınızı dengeli kulllanın.

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