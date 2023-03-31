Aksiyon Dolu En İyi Sylvester Stallone Filmleri

Rambo ve Rocky gibi dünyaca ünlü filmlere imzasını atmış olan usta oyuncu Sylvester Stallone, karizması ve yeteneği ile öne çıkan bir yıldız. 80’lerin en bilinen aktörü olan Sylvester Stallone aynı zamanda senaristlik ve film yapımcılığı da yapmıştır. 6 Temmuz 1946, New York doğumlu Amerikalı aktör ağırlıklı olarak aksiyon filmlerinde rol almış olsa da diğer türlerdeki filmlerde de gayet iyi iş çıkarmıştır. Sylvester Stallone filmleri global anlamda ikon haline gelmiştir ve günümüze kadar popülaritesini korumuş eserlerdir.

Biz de bu yazımızda sizler için Sylvester Stallone filmleri arasından en iyilerini derledik. Eğer ne izleyeceğinize karar vermekte zorlanıyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacak diyebiliriz.

En İyi Sylvester Stallone Filmleri

The Lords of Flatbush (1974)

Death Race 2000 (1975)

F.I.S.T. (1978)

Rocky (1976)

Nighthawks (1981)

First Blood (1982)

Demolition Man (1993)

Cop Land (1997)

The Expendables 2 (2012)

Creed (2015)

The Lords of Flatbush (1974)

1950'lerde Brooklyn, New York'ta geçen bu filmde 4 genç erkeğin yaşamı konu alınıyor. Gençlik yıllarını yaşayan 4 erkeğin hayatları, arkadaşlıkları ve aşkları beyaz perdeye taşınmış. Sylvester Stallone’un erken dönem oyunculuğunu görmek için son derece ideal bir filmdir.

Tür : Komedi, Dram, Romantizm

: Komedi, Dram, Romantizm Oyuncular : Sylvester Stallone, Henry Winkler, Perry King

: Sylvester Stallone, Henry Winkler, Perry King IMDB Puanı: 5.6

Death Race 2000 (1975)

Çekildiği tarihten 25 yıl sonrasını yani 2000 yılını konu alan bu film bir “öldürme yarışını” konu alır. Sylvester Stallone ve Simone Griffeth’in canlandırdığı karakterler New York'tan Los Angeles'a kadar süren bir yarış yaparlar. Bu yarışta amaç en çok insanı öldürmektir. Bol miktarda şiddet sahneleri içeren bu film kara mizah unsurlarıyla da bilinen bir yapımdır.

Tür : Aksiyon, Komedi, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Komedi, Bilim Kurgu Oyuncular : David Carradine, Sylvester Stallone, Simone Griffeth

: David Carradine, Sylvester Stallone, Simone Griffeth IMDB Puanı: 6.2

F.I.S.T. (1978)

Ülkemizde “Komyoncu” adıyla da bilinen bu film esasında bir dramı anlatıyor. Amerikan sendika hareketinin yükselişini ve çöküşünü konu alan bu yapım bir işçi liderinin hayatını beyaz perdeye taşıyor. Sylvester Stallone bu filmde bir kamyon şoförünü canlandırıyor. Ünlü oyuncuyu aksiyon filmlerinden ziyade dram filmlerinde görmek isteyenler için uygun bir yapımdır diyebiliriz.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : Sylvester Stallone, Rod Steiger, Peter Boyle

: Sylvester Stallone, Rod Steiger, Peter Boyle IMDB Puanı: 6.4

Rocky (1976)

Sylvester Stallone’u Sylvester Stallone yapan film hiç şüphesiz ki Rocky’dir. Spor filmleri denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Rocky, adeta bir sinema efsanesidir. Oyunculuklar, ruh ve senaryo olarak dönemin en iyi işlerinden biri olan Rocky kısa bir süre içerisinde oldukça popüler hale geldi. Günümüzde bile hala Rocky filmi bir efsane olarak anılmaktadır.

Tür : Dram, Spor

: Dram, Spor Oyuncular : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young IMDB Puanı: 8.1

Nighthawks (1981)

Nighthawks tam bir Sylvester Stallone filmidir diyebiliriz. Ünlü oyuncu bu filmde bir polis memurunu canlandırıyor. Filmde New York'un gece hayatının atmosferini, polis departmanının çalışma şeklini ve uluslararası terörizmin yıkıcı etkisini görmek mümkün.

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim

: Aksiyon, Suç, Gerilim Oyuncular : Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Billy Dee Williams

: Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Billy Dee Williams IMDB Puanı: 6.3

First Blood (1982)

Ülkemizde “Rambo: İlk Kan” olarak bu film Rocky’den sonra gelen en büyük ikinci Sylvester Stallone filmidir diyebiliriz. Bir aksiyon figürü olan Rambo’nun ilk filmi kelimenin tam anlamıyla efsanevi bir yapımdı. Serinin diğer filmlerinden çok daha özel bir yeri olan İlk Kan defalarca kez izlenebilecek bir eser.

Tür : Aksiyon, Macera, Gerilim

: Aksiyon, Macera, Gerilim Oyuncular : Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna

: Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna IMDB Puanı: 7.7

Demolition Man (1993)

Blade filminden tanıdığımız Wesley Snipes ile karşılıklı oynayan Sylvester Stallone bu filmde çok iyi iş çıkarmış. Filmin konusu ise oldukça ilgi çekici. John Spartan isimli bir polis yakalamaya çalıştığı suçluyu tuzağa düşürecekken pek çok sivilin ölümüne yol açıyor. Bu nedenle suçlu “Demolition Man” diye anılıyor. 36 yıl sonra suçlu serbest kalıyor ve onu tekrar yakalayacak olan kişi de hiç şüphesiz John Spartan olacaktır.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock

: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock IMDB Puanı: 6.7

Cop Land (1997)

Sylvester Stallone filmleri içerisindeki en durağan film olmasına rağmen Sylvester Stallone’un oyunculuk yeteneklerinin ne düzeyde olduğunu anlamamıza yarayan Cop Land ünlü oyuncunun hayranlarını mest edecek bir film. Yüksek güvenlikli bir bölgede işlenen cinayeti araştıran bir polisin hikayesini anlatan bu filmde Robert De Niro gibi bir usta oyuncu daha bulunuyor.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta

: Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta IMDB Puanı: 7.0

The Expendables 2 (2012)

İlk filmiyle bizleri büyülemeyi başaran The Expendables, devam filmiyle bizleri daha da şaşırtmayı başardı. 80’lerdeki tüm yıldızları tek bir filmde toplamayı başaran bu serinin ikincisi kelimenin tam anlamıyla ağzımızı açık bıraktı. Sylvester Stallone’un ön planda olduğu bu yapım, aksiyon filmi tutkunlarının en büyük rüyasını gerçekleştiriyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture

: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture IMDB Puanı: 6.6

Creed (2015)

Rocky’nin üstün başarısından sonra pek çok devam filmi geldi. Devam filmlerinden sonra uzun bir süre geçti ve Rocky’nin spin-off’u diyebileceğimiz Creed ortaya çıktı. Bir zamanlar en büyük rakibi, sonradan da en büyük dostu olan Apollo Creed’in oğlunun antrenörü olan Rocky Balboa, Adonis Johnson’a mentorluk etmektedir. Rocky serisini defalarca baştan sona izlediyseniz şimdi sıra Creed’e geldi diyebiliriz.

Tür : Aksiyon, Dram, Spor

: Aksiyon, Dram, Spor Oyuncular : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson IMDB Puanı: 7.6

En iyi Sylvester Stallone filmlerine değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Sylvester Stallone filminiz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi rollerde görmek isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.