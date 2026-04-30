10 Bin TL Altına Satılan En İyi Mekanik Klavyeler

Eğer yeni bir mekanik klavye almayı planlıyorsanız ve bütçeniz 10 bin TL'nin altındaysa doğru yerdesiniz. Bu bütçe aralığında, sadece standart bir klavye değil, yıllarca sorunsuz kullanabileceğiniz ömürlük bir cihaz alabilirsiniz. Ancak, onlarca farklı marka ve model arasında ihtiyacınıza en uygun olanı bulmak biraz zor olabilir

Bu nedenle, 10 bin TL altındaki en iyi mekanik klavye modellerini sizler için listeledik. Amacımız, hem oyun performansınızı artıracak hem de günlük kullanımda yazım kalitenizi yükseltecek klavyeyi bulmanıza yardımcı olmak. Lafı daha fazla uzatmadan, listemizdeki birbirinden iddialı mekanik klavyelere yakından bakalım.

10 Bin TL Altı En İyi Mekanik Klavyeler Hangileri?

1. ASUS ROG STRIX SCOPE II 96 NX Snow Switch

Fiyatı: 9.000 TL

Asus'un bu modeli yüzde 96 oranındaki özel dizilimiyle tam boy klavyelerin işlevselliğini oldukça kompakt bir tasarıma sığdırmış. Masanızda tam boy klavyelerden daha az yer kaplarken aynı zamanda numpad kısmından da vazgeçmiyorsunuz.

Klavyenin içerisinde bulunan NX Snow switchler, kullanıcılara doğrusal bir tıklama hissi yaratmak için tasarlanmış. Switchlerin fabrika çıkışlı yağlanmış olmaları sayesinde tıklamalar sürtünmesiz, akıcı ve oldukça sessiz bir şekilde gerçekleşir.

Klavyenin iç yapısına eklenen sönümleyici köpükler sayesinde de tuşlara sert bastığınızda oluşan çınlama sesleri başarılı bir şekilde izole edilmiş. Bu özellik, ofis ortamında veya gece oyun oynarken çevrenizdekileri rahatsız etmemenizi sağlar.

Cihazın üst kısmında yer alan çok fonksiyonlu tekerlek sayesinde ise ses seviyesini ve multimedya ve parlaklık ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kutu içeriğinden çıkan ergonomik bilek desteği sayesinde uzun süreler boyunca klavyeyi yorulmadan kullanabilirsiniz.

Klavye ayrıca, her tuşu için sınırsız aydınlatma seçeneği sunan Aura Sync RGB desteğine sahip. Eğer hem normal hem de oyun kullanımı için üst segment bir klavye arıyorsanız, ASUS ROG STRIX SCOPE II 96 NX Snow Switch ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

2. SteelSeries Apex 7 RGB Mekanik Red Switch

Fiyatı: 9.000 TL

SteelSeries Apex 7, oyun dünyasında kendini kanıtlamış, e-sporcular tarafından sıkça tercih edilen son derece sağlam bir modeldir. Üretiminde, uçaklarda kullanılan alüminyum çerçeve, cihaza uzun ömürlü bir dayanıklılık katar.

Klavyenin öne çıkan özelliklerden biri sağ üst köşesinde yer alan OLED akıllı ekranı. Bu ekran üzerinden kullanıcılar Discord bildirimlerini, Spotify şarkılarını veya oyun içi anlık verileri doğrudan takip edebiliyor.

Cihaz, çok düşük aktivasyon gücü gerektiren kırmızı mekanik switchlerle donatılmış. Bu switchler, doğrusal ve sessiz yapısı sayesinde Fortnite, PUBG, veya SQUAD gibi milisaniyelerin önemli olduğu oyunlarda size büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca, klavye ile birlikte kullanıcılara takılıp çıkarılabilen mıktanıslı bir bilek desteğide sunuluyor.

SteelSeries Apex 7'de her tuş için ayrı ayrı ayarlanabilen dinamik bir RGB aydınlatması da bulunuyor. PrismSync yazılımı sayesinde de aydınlatma renklerini kontrol edebiliyorsunuz. SteelSeries Apex 7, özellikle oyuncuların tercih edebilecekleri en iyi klavyelerdendir.

3. Rampage EIRA Hot Swap Gasket Oil Switch RGB

Fiyatı: 4-6 bin TL arası

Rampage EIRA, fiyat performans odaklı klavye arayışında olan ancak üst özelliklerden de mahrum kalmak istemeyenler için güzel bir alternatiftir.

How Swap özelliği ise bu klavyenin en büyük artılarından biridir. Lehimleme işlemine gerek duymadan, kutudan çıkan aparatlarla switchleri kolayca sökebilir ve dilediğiniz başka bir switch modeliyle değiştirerek klavyenizi özelleştirebilirsiniz.

Cihaz, üretim aşamasında özel yağlanmış olan Oil switchlere sahip. Bu switchler, yazım sırasında oldukça tok ve tatmin edici bir ses çıkarıyor. Ayrıca klavye kompakt tasarımı sayesinde taşıması kolaydır ve masanızda ferah bir görünüm yaratır. Tüm bunlara ek olarak, klavye RGB bir aydınlatmaya da sahip.

Eğer sizde bütçe dostu ama kaliteli bir klavye klavye arayışındaysanız, Rampage EIRA'yı tercih edebilirsiniz.

4. ASUS ROG Azoth %75 NX Snow Switch RGB Kablosuz Hotswap

Fiyatı: 10.000 TL

ASUS ROG AZOTH, hazır bir üründe el yapımı kalitesini vaat eden bir mekanik klavyedir. Klavye yüzde 75 boyutundaki şık tasarımı ile dikkat çekiyor.

Cihazın dikkat çekici bir diğer özelliği ise sahip olduğu OLED ekranı. Bu ekran üzerinden, sistem sıcaklığı gibi donanımda verilerini veya kendi yüklediğiniz animasyonları görebilirsiniz. Yanında bulunan üç yönlü kontrol tuşu ile de ses ve ayar menülerinde pratik bir şekilde gezinebilirsiniz.

Klavye, içerisindeki çok katmanlı silikon contalar ve poron köpükler sayesinde de mekanik klavyelerde duyabileceğiniz en rafine ve tok sesi veriyor. Ayrıca cihazda akıcı NX Snow switchler kullanılmış

Tüm bunlara ek olarak ROG Azoth'un kutusundan bir switch yağlama kiti çıkıyor. Bu yağ ile switchlerinizi ihtiyaç anında yağlayabilirsiniz. Bu cihaz, bütçesi olan ve masasında premium bir klavye görmek isteyenler için iyi bir seçenek.

5. CORSAIR K70 PRO TKL High-Performance Hall Effect Switch

Fiyatı: 6.000 TL

Corsair K70 PRO TKL, tamamen rekabetçi e-spor oyuncuları düşünülerek tasarlanmış numpadsiz bir klavyedir. Bu klavyeyi özel kılan şey ise kullandığı Hall Effect yani manyetik switch teknolojisidir. Bu teknoloji, tuşlarınn algılama mesafesini kendi oyun tarzınıza göre yazlımla milimetrik olarak ayarlamanızı sağlar.

Manyetik switchler fiziksel sürtünmeyi ortadan kaldırdığı için tuşların ömrü standart klavyelere göre çok daha uzundur. Ayrıca klavyede bulunan Rapid Trigger özelliği, parmağınızı tuştan tam çekmeden peş peşe yapacağınız tıklamaları bile kusursuz şekilde algılar.

Klavye dayanıklılık konusunda ise fırçalanmış alüminyüm gövdesi ve kalın PBT tuş kapakları ile aşınmalara karşı son derece dirençlidir. Cihazın medya tuşları ve ses tekerleği ise diğer Corsair modellerindeki gibi yerini korumuş.

Eğer CS:GO, Valorant veya PUBG gibi FPS oyunlarında en hızlı şekilde tepki vermek avantaj elde etmek istiyorsanız, Corsair K70 PRO TKL, alternatifleriniz arasında mutlaka olmalı.

6. Philips Evnia SPK8618DTRH Mekanik Hot Swap Switch RGB

Fiyatı: 5-6 bin TL arası

Philips'in oyuncu ekipmanları pazarına iddialı bir giriş yaptığı Evnia serisi, zarif tasarımı ile dikkat çekiyor. Klavye, günlük kullanıma, yoğun iş ve oyun temposuna rahatlıkla ayak uydurabilecek bir yapıdadır. Ayrıca cihazın How Swap özelliği sayesinde, ilerleyen zamanlarda bozulabilecek bir tuşu kolayca değiştirebiliyorsunuz.

Klavyedeki tuşların basım hissiyatı ise oldukça net ve dengelidir. Tuşların tepkime hızları da, rekabetçi oyunlarda yeterli olacak bir seviyede optimize edilmiş. Ayrıca cihazın ergonomik tasarımı sayesinde, bileklerinizi yormadan uzun saatler oyun oynayabilirsiniz.

Philips Evnia SPK8618DTRH, parlak ve canlı bir RGB aydılatmaya da sahip. Bu aydınlatmadaki renkleri klavyenin üzerinde bulunan bir tuşla o anki modunuza veya oynadığınız oyuna uygun bir şekilde olacak şekilde kolayca değiştirebiliyorsunuz. Uygun fiyata sade ve şık bir klavye arayan kullanıcılar için bu model güzel bir seçenek olabilir.

7. Razer Blackwidow v4 X Green Switch RGB

Fiyatı: 7-8 bin TL arası

Razer Blackwidow v4 X, daktilo benzeri o klasik tıklama sesini arayanlar için mükemmel bir seçenek. Ayrıca klavye Razer'ın ikonik yeşil switchleri ile üretilmiş.

Bu yeşil switchler, her tuş vuruşunda net bir ses çıkararak tıklamanın gerçekleştiğini net olarak duymanızı sağlar. Yazı yazarken veya oyun oynarken çıkan bu ses, o mekanik sesi arayanlar kullanıcıların ihtiyacınıza kesinlikle cevap verecektir.

Görsel anlamda ise klavye, Razer Choroma RGB desteğine sahip. Yüzlerce popüler oyunla senkronize çalışan bu akıllı ışık efektleri sayesinde, oyun için patlamalar anlık olarak klavyenize yansır.

Cihazın sol tarafında ise altı adet makro tuş bulunuyor. Bu tuşlar, MMO oyunlarında karmaşık yetenek kombolarını veya sıkça kullanılan uygulamalardaki kısayolları tek dokunuşla kullanmanıza olanak tanıyor.

Razer Blackwidow v4 X, sesli klavye kullanmaktan keyif alan ve masasında gösterişli bir cihaz isteyen kullanıcıların tercihlerinden biri olabilir.

8. Rampage ZENITH PRO TKL Siyah Gateron Switch Q Mekanik RGB

Fiyatı: 5-6 bin TL arası

Rampage Zenith Pro TKL, numpadsiz profesyonel bir klavyedir. Cihaz, sade ve siyah renkli tasarımıyla hem oyun odanıza hem de ofis ortamınıza uyum sağlar.

Klavye, dünya çapında kalitesiyle bilinen Gateron marka mekanik switchlere sahip. Gateron switchler, pürüssüz tıklama hissiyatları, dayanıklılıkları ve uzun ömürleriyle mekanik klavye kullancıları arasında kabul görmüş bir standarttır.

Ayrıca cihazın Q Türkçe tuş dizilimi ile üretilmesi, günlük yazışmalarınızda veya ödevlerinizde size kolaylık sağlıyor. Tuşların üzerindeki fontlar ise oldukça okunaklıdır.

Klavyenin alt kısmında ise kaymak kauçuk ayaklar kullanılmış. Bu ayaklar, aksiyonun bol olduğu en iyi rpg oyunlarda bile klavyenin masada sabit kalmasını sağlıyor.

Klayenin RGB aydınlatması ise yazılım desteği ile detaylı bir şekilde kişiselleştirilebiliyor. Siz de kaliteli switchelere ve erişilebilir bir fiyata sahip klavye arayışındaysanız, Rampage Zenith Pro TKL'ye bir göz atmanızı öneririz.

9. ASUS TUF GAMING K3 GEN II MIKU RGB Red Switch

Fiyatı: 3-5 bin TL arası

Asus TUF Gaming K3 Gen II, adından da anlaşılacağı üzere askeri standartlarda dayanıklılığı odak noktasına sertifikalı bir oyuncu klavyesidir. Özellikle cihazın suya ve toza karşı gösterdiği direnç, masasında bir şeyler içmeyi sevenlerin oldukça işine yarayacaktır.

Klavye, anime ve Japon popüler kültürünü sevenler için yapılmış özel tasarımıyla standart klavyelerden görsel olarak ayrılıyor. Cihazın turkuaz ve beyaz renkleri, masanıza diğer klavyelere nazaran farklı bir estetik görünüm katıyor.

Cihazın tuş tarafında ise Red switchler kullanılmış. Bu switchler hızlı tepki süresiyle, FPS ve en iyi MOBA oyunlarında size avantaj sağlıyor. Ayrıca klavye RGB bir aydınlatmaya da sahip.

Asus TUF Gaming K3 Gen II, görsel olarak farklı bir klavyeye sahip olmak isteyenler için güzel bir alternatif.

10. Glorious GMMK3 HE 8K Hz Hall Efect Switch %75

Fiyatı: 5-6 bin TL arası

Glorious GMMK3 HE, klavye endüstrisinde teknolojinin ulaştığı en güncel noktalardan birini temsil eder. Bu farklı şöyle anlatalım; cihaz, 8000 Hz polling rate (klavyenin bilgisayara gönderdiği saniyedeki veri oranı) değeri ile standart oyuncu klavyelerinden tam sekiz kat daha hızlı veri iletir.

Klavyenin tuş kısmında ise Hall Effect manyetik switchler kullanılmış. Ayrı bu switchleri yazılım üzerinden 0.1 mm ve 4.0 mm arasında dilediğiniz gibi milimetrik olarak ayarlayabiliyorsunuz.

Cihaz boyut olarak da %75'lik kompakt bir forma sahip. Klavyenin sağ tarafındaki boşluklar atılarak en çok ihtiyaç duyduğunuz tuşlar yerleştirilmiş. Bu sayede fare hareketiniz için devasa bir alan kazanırken omuz sağlığınızı da korumuş oluyorsunuz. Ayrıca cihazın kasası, tuş kapakları ve iç yalıtımı en üst düzey malzemelerden üretilmiş.

Klavyede Rapid Trigger teknolojisine de sahip. Bu teknoloji sayesinde, tuşun tamamen yukarı çıkmasını beklemeden peş peşe tıklamalarınız anında oyuna aktarılıyor. Özellikle bu teknoloji Valorant veya LOL gibi oyunlarda hiçbir oyun için tepkinizin boşa gitmemesini sağlıyor.

Glorious GMMK3 HE, özellikle rekabetçi oyun oynamayı seven hardcore oyuncular için kesinlikle parasını karşılığını sonuna kadar veren bi cihaz.

Hangi Mekanik Klavyeyi Almalıyım?

Gördüğünüz gibi, 10 bin TL gibi bir bütçe ile piyasadaki kaliteli ve donanımlı mekanik klavyelere sahip olmak kesinlikle mümkün. İncelediğimiz seçeneklerin hepsi kendi alanında güçlü cihazlardır. Seçim yaparken temel kullanım amacınızı merkeze koymalısınız.

Eğer rekabet ve hız arıyorsanız Corsair K70 PRO TKL veya Glorious GMMK3 HE gibi manyetik switch teknolojisine sahip modeller sizin için daha avantajlıdır. Hem ofis hem oyun için premium bir klavye arıyorsanız ASUS ROG Azoth veya ROG Strix Scope II 96 modelleri sizler için en uygun cihazlardandır.

Eğer bütçenizi çok zorlamadan hot-swap teknolojisine ve tatmin edici bir sese sahip klavye arıyorsanız Rampage EIRA modeline şans verebilirsiniz. Klasik daktilo hissiyatı ve sağlamalık içinse Razer Blackwidow v4 X'e göz atabilirsiniz.

Unutmayın, en iyi klavye sizin parmak yapınıza, masanıza ve zevkinize en çok uyum sağlayan klavyedir. Bu rehberin, ihtiyaçlarınıza cevap verecek klavyeyi bulmanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

Editörün Yorumu

Altını çizmek isterim ki mekanik klavye her zaman size en uygun klavye modeli olmayabilir. Eğer bunu sadece oyun oynadığınız bir bilgisayarda kullanacaksanız harika. Mekanik klavyeler bu tip kullanımlarda gerçekten harika. Ancak benim gibi sürekli bilgisayarda yazı yazan biriyseniz daha geleneksel bir klavye sizin için daha uygun olabilir.

Mekanik klavyeler her şeyden önce fazlasıyla gürültülü. Okul ya da iş için sürekli yazı yazmak sizin için baş ağrıtıcı bir deneyim olabilir. Ayrıca çoğu mekanik klavyenin tuş hareket mesafesi oldukça fazladır. Bilmeyenler için bu bir tuşa bastığınızda tuşun algılanana kadar aşağı doğru kat ettiği mesafedir.

Bu mesafe yazı için uygun olan klavyelerde oldukça kısadır. Ancak mekanik klavyelerde en iyi senaryoda bile oldukça fazladır. İşim gereği mekanik klavyeleri deneyimleme şansı bulmuş biri olarak söyleyebilirim ki bu iki konu kesinlikle kritik.