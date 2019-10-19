Rolling Domino, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak karşımıza çıkan Rolling Domino, domino taşlarını devirerek zorlu bölümleri tamamlamanız gereken bir oyundur. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda reflekslerinizi sınıyor ve eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz. Tüm taşları devirerek bölümü tamamlamanız gereken oyunda keyifli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Rolling Domino sizleri bekliyor.

Rolling Domino oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.