Rules of Survival, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor. Bilgisayarlarınızda oynayadığınız PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS oyununun mobil sürümü olan Rules of Survival'ı sakın kaçırmayın.

Unutulmaz mücadelelerin ve sahnelerin yer aldığı bir hayatta kalma oyunu olan Rules of Survival, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz mükemmel bir aksiyon oyunudur. Hayatta kalma üzerine kurulmuş olan oyunda arkadaşlarınızla kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla da gerçek zamanlı mücadelelere dahil olabileceğiniz oyunda tıpkı PUBG'deki gibi bir kontrol mekanizmasına sahip oluyorsunuz. Hikaye olarak PUBG ile aynı olan oyunda kısa sürede silah bulmalı ve diğer oyuncuları öldürmelisiniz. Oyunu bilenlerin pek zorlanmadan başlayabileceği Rules of Survival, mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Eğer oyununu orjinalini bilmiyorsanız Rules of Survival'ı büyük bir adada hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz taktiksel tabanlı bir aksiyon oyunu olarak tanımlayabilirim. Adadaki evleri gezerek kendinize silahlar bulmaya çalışıyor ve kendinizi diğer oyunculardan koruyorsunuz. Harika taktikler geliştirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor.

Geniş bir savaş arenasına sahip olan oyunda gerçekçi mücadeleler yer alıyor. Nefes kesen sahneleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken Rules of Survival, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir mobil oyundur. Eğer aksiyon ve macera oyunlarını seviyorsanız Rules of Survival sizleri bekliyor.

Rules of Survival oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.