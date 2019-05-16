Kısıtlı bir sürede içerisinde rakibinizi ekarte etmek için mücadele edeceğiniz ve farklı savaş aletleri kullanarak düşmanlarınıza ölüm saçabileceğiniz Rune Rider, geniş oyuncu kitlesine sahip sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlayan bu oyunda amaç, kılıcınızı kuşanarak karşınıza çıkan tüm karakterleri tek tek öldürmek ve zamana karşı yarışarak tüm mücadelelerden galip gelmektir. Oyunda temel kural, 24 saniye içerisinde rakibinizi öldürmek ve puan toplayarak yeni savaş aletlerinin kilidini açmaktır. Karşınıza tuhaf surat ifadelerine sahip sayısız emoji karakteri çıkacaktır. Bu karakterlerle birebir savaşarak hepsini etkisiz hale getirmeli ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile bağımlısı olabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden farklı özelliklere ve surat ifadelerine sahip onlarca düşman karakteri bulunmaktadır. Yüzlerce kılıç arasından dilediğinizi seçerek düşmanlarınızı öldürebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Rune Rider, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.