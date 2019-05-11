Scripts ile birlitkte yeni bir yazma sistemi öğren. Scripts, yeni bir dildeki okuma ve yazmanın sıkıcılığına yepyeni bir boyut getiriyor. Çince karakterleri, Kore Alfabesini ya da Japon yazma sistemini harika minimal resimli gösterimler ve hızlı mini oyunlarla öğren.

Artık Mandarin Çincesi, Kastilya İspanyolcası, Amerikan İngilizcesi ve Avrupa Portekizcesi arasında seçim yapabilirsiniz. Hatta her dili eş zamanlı olarak, ücretsiz öğrenebilirsiniz! Aktörlerin ve aktrislerin seslerinden kaydedilmiş, güzel kelime telaffuzlarımızdan dolayı faydalanabilirsiniz.

Dil bilgisi yok, yalnızca yüksek pratiklik değeri olan, küratörlü kelimeler var. Hızlı kaydırmalara ve dokunmalara merhaba deyin! 5 dakikanızdan en iyi şekilde yararlanmak için bu ekstra saniyelere ihtiyacınız olacak.