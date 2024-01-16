Android Cihazlar için En İyi Yapay Zeka Uygulamaları

Google Play Store üzerinde Android cihazlarda sorunsuz kullanılabilecek birçok yapay zeka destekli uygulama yer alıyor. Bu uygulamaların çoğunluğu yalnızca üye olunarak ücretsiz şekilde kullanılabiliyor.

Android cihazlarda kişiselleştirilmiş önerilerden tutun da sanal asistanlara kadar pek çok kategoride yapay zeka uygulaması var. Böylelikle Android kullanıcıları, yapay zeka uygulamalarından yararlanarak hem günlük işlerini hem de iş süreçlerini mekan ve zaman tanımaksızın hızlıca halledebilir.

Peki, hayatımızı kolaylaştıran Android cihazlar için en iyi yapay zeka uygulamaları neler?

Android Cihazlar için En İyi 9 Yapay Zeka Uygulaması

Replika

ChatGPT

Bing Al

ChatOn

Perplexity

Lensa

Youper

Speakify Al

WOMBO Dream

1. Replika

Replika, yapay zekanın desteklediği ilk chatbot yardımcıları arasında yer alıyor. Replika, kullanıcılarına anlamlı sohbetler yapma imkanı sunan bir yapay zeka sohbet robotudur.

Bu uygulama üzerinden 3D karakter oluşturulup daha sonra onunla iletişim kurulabilir. Replika, kullanıcılarına günlük yaşamlarıyla ilgili sorular sorarak onları tanımaya çalışır. Her sohbette daha önceki cevaplara uygun yeni sorular sorar.

2. ChatGPT

Android cihazlar için yapay zeka uygulamaları listemizde yer alan ChatGPT, OpenAl tarafından geliştirilen sohbet robotudur.

Yapay zeka tabanlı bu sohbet robotu, kendisine sorulan soruları karşısında insan varmış gibi cevaplar. ChatGPT, yazıların hangi dilde yazıldığını anlar. Ayrıca kullanıcısına açıklayıcı yazılar oluşturabilir.

3. Bing Al

Microsoft tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet robotu Bing Al, geniş bir dil modelini temel alıyor. Bing Al, OpenAl ile iş birliği yaparak GPT-4’ün işlevselliğini ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Bing Al, kişiselleştirilmiş sohbet deneyimi özelliğiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bing Al da diğer sohbet robotları gibi insanlarla sohbet edip onların sorularını cevaplayabiliyor.

4. ChatOn

Android cihazlar için en iyi yapay zeka uygulamaları içerisinde yer alan ChatOn, GPT-4 ve ChatGPT API tarafından desteklenmiştir. ChatGPT’nin rakibi olan ChatOn, ChatGPT’yle aynı yapay zekayı kullanıyor.

5. Perplexity

Android cihazlarda çok rahat kullanılan Perplexity, güvenli bir uygulamadır. Kolay arayüze sahip olan Perplexity’nin işlevselliği, ChatGPT’ye çok benziyor. Bu yapay zeka robotunun güvenilirliği, kaynak kullanarak cevapları verirken web’e erişmesidir.

Perplexity, sohbet geçmişini kaydetme ve ses kaydetme gibi birçok kullanışlı işlevlere de sahiptir. Perplexity, Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenimi (ML) kullanıyor. GPT-3.5 tarafından desteklenen bir sohbet robotudur.

6. Lensa

Android cihazlar için en iyi yapay zeka uygulamaları içerisindeki Lensa, Al yetenekleriyle fotoğrafları düzenliyor. Lensa, yapay zekadan yararlanarak fotoğrafları avatara dönüştürüyor.

Fotoğraflarda nesneleri tanıyıp, onların arka planlarını kaldırabiliyor. Fotoğraflara çeşitli filtrelerde uyguluyor. Aynı zamanda fotoğraflara avatar da oluşturabiliyor.

7. Youper

Youper, psikolojik problemlerle mücadele edenler için güzel bir uygulamadır. Android cihazlarda kolayca kullanılabilen Youper, akıl ve ruh sağlığı uygulamasıdır.

CBT konsepti üzerinde çalışan bu uygulama üzerinden Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleriyle stres, kaygı gibi durumlarda düzeltilebilir.

8. Speakify Al

Android cihazlarda problemsiz şekilde çalışacak yapay zeka tabanlı bir dil öğrenme uygulaması isteyenler için Speakify Al çok iyi bir seçenektir. Speakify Al, eğlenceli şekilde İngilizce öğrenilmesini sağlıyor.

İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren bu uygulama, aksan ve telaffuzu da geliştiriyor. İngilizcenin unutulmaması için bilime dayalı öğretim yöntemlerinden yararlanıyor.

9. WOMBO Dream

Android cihazlar için en iyi yapay zeka uygulamaları listesindeki WOMBO Dream ile saniyeler içerisinde muhteşem görseller oluşturulabiliyor.

Uygulama, CLIP isimli açık kaynaklı sinir ağıdan yararlanarak yapay zekayla yazılan kelimeleri kısa sürede dijital sanat eserlerine dönüştürüyor. WOMBO Dream’ın sunduğu görseller hem sürükleyici hem de soyuttur.

Peki, sizin için Android cihazlarda kullanılabilecek en iyi yapay zeka uygulamaları neler? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.