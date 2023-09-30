Yükselen Çevirici Aracı: DeepL Translator Nedir? Nasıl Kullanılır?

DeepL Translator, ilk Alman start-up projesi olarak ortaya çıktı. Zaman içerisinde birçok kişi tarafından çok beğenildi. Böylelikle online çeviri hizmetleri arasında öne çıkmaya başladı. Güvenilirlik açısından dikkat çeken bir araç haline geldi.

DeepL Translator, Türkçe dil desteği sunuyor. Türkçenin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca gibi 28 dili daha destekliyor. Bu çeviri aracı diğer geleneksel dil çeviri araçlarından çok farklı şekilde kullanılıyor.

Derin öğrenme ve yapay zeka merkezli bir araç olduğu söylenebilir. DeepL çeviri aracı hem resmi yazışmalarda hem de akademik makalelerde mükemmel çeviriler gerçekleştiriyor.

DeepL Translator Özellikleri Nelerdir?

DeepL Translator, çevirileri doğal ve doğru şekilde yapmaktadır. Çünkü NMT isimli bir sistem kullanmaktadır. Bu sistem yapay zeka ve makine öğrenimini ifade etmektedir. DeepL Translator özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Çeviri Kalitesi

DeepL, birçok kullanıcısı tarafından kaliteli çeviri aracı olarak nitelendirilmektedir. Metinleri profesyonelce çevirir. Çevrilen ve çevrilecek dilin kurallarına hakimdir. Bundan dolayı da ortaya kusursuz bir çeviri çıkar.

2. API Entegrasyonu

Çeviri aracı; web site, uygulama vb. birçok alana entegre edilebiliyor. Bunun içinde API entegrasyonundan yararlanmaktadır. DeepL eklenti ile çeşitli yerlere API entegrasyonu sağlanabiliyor.

3. Belge Çevirileri

Bahsettiğimiz araç, metinleri hızlı ve doğru şekilde çevirmektedir. Aynı zamanda araca çok sayıda belge yüklenerek onların da çevrilmesi sağlanabilir. Belge çevirileri, özellikle çok dille çalışan işletme ve şahıslar için çok kullanışlıdır.

4. Bağlam Farkındalığı

DeepL, yapay zeka motoru kullanmaktadır. Bu yapay zeka motoru tarafından giriş metni bağlamları anlanıp çeviriler gerçekleşir. Çevrilerin bağlamsal olarak doğru olması çok önemlidir.

Özellikle metin ve belgelerde aktarılmak istenen anlamın çeviri esnasında bozulmamasına çok dikkat edilmelidir. Belirtilen bu durum karışık cümlelerle deyimsel ifadelerde yararlı olmaktadır.

5. Masaüstü Uygulamaları - Çevirmen Eklentileri

Sözünü ettiğimiz araç, Microsoft Office gibi birçok uygulamada entegre edilebiliyor. Kullanılan program içerisinden ayrılmadan direkt metinler çevrilir. Metinlerin kolayca çevrilebilmesi için tarayıcı eklentilerinden yararlanılır. Aracın masaüstü uygulaması popüler işletim sistemlerine indirilebilir.

6. Çoklu Dil Desteği

Yukarıda belirtildiği üzere DeepL; Japonca, İngilizce, Almanca gibi birçok dilde destek sunuyor. Çoklu dil desteği sunması aracı daha kullanışlı yapıyor. Ayrı ayrı araç kullanmak yerine farklı dil çiftleri arasından metinler problemsiz çevrilir.

7. Veri Gizliliği

DeepL yetkilileri tarafından veri gizliliğine önem verdikleri açıklanmıştır. Tüm çeviriler, şifreli ve güvenli bağlantı üzerinden gerçekleşir.

DeepL Translator Nasıl Kullanılır?

DeepL yapay zeka çeviri aracı; iOS, Android, macOS ve Windows’ta kullanılabiliyor. Aracın web sürümü de vardır. Web sürümü üzerinden ya da Android, iOS gibi cihazlarda aracı kullanmak çok basittir.

DeepL Translator’a giriş yaptıktan sonra “Metin Çevir”, “Dosya Çevir” ve “DeepL Write” alanları yer almaktadır. Buradan uygun olana tıklayıp çeviri işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan araca “Kayıt Ol” butonundan kayıtta olunabiliyor.