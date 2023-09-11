WhatsApp Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

WhatsApp, dil değiştirme işleminin pratik şekilde yapılabilmesine imkân tanıyarak kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulamasını istediği dilde kullanabilmesini sağlıyor. Peki, popüler hizmetin dilini değiştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde en güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta dil nasıl değiştirilir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de akıllı telefonunuzda yüklü olan anlık mesajlaşma hizmetini farklı bir dilde kullanmak istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

WhatsApp Dil Değiştirme Adımları

WhatsApp'ı açın.

Üç nokta simgesine dokunun.

Ayarlar menüsüne girin.

"Uygulama dili" kategorisini açın.

Bir dil seçin.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasında mevcut dili değiştirmek için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan WhatsApp hizmetini açın ve hemen ardından üç nokta simgesinin üzerine dokunun. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden ayarlar menüsüne girin. Ayarlar menüsünde çeşitli kategoriler göreceksiniz. Bunlar arasından "Uygulama dili" kategorisini görüntüleyin.

"Uygulama dili" kategorisinde uygulamanın desteklediği dillerin bir listesi ile karşılaşacaksınız. Uygulamayı hangi dilde kullanmak istiyorsanız o dilin üzerine dokunun. Bu adımı uyguladığınız hâlde anlık mesajlaşma hizmetinin dili değişecektir.

WhatsApp'ı Türkçe Yapma Adımları

WhatsApp'a girin.

Üç nokta simgesini seçin.

Ayarlar menüsünü açın.

"Uygulama dili" kategorisini görüntüleyin.

Türkçe dilini seçin.

Kullanıcıların kolayca iletişim kurabilmesine olanak tanıyan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı Türkçe yapmak için üç nokta simgesine dokunun ve ardından ayarlar menüsünü açın. Bir sonraki adımda "Uygulama dili" kategorisini görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden Türkçe dilini seçin.

WhatsApp'ı İngilizce Yapma Adımları

WhatsApp'ı açın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Uygulama dili" kategorisini açın.

İngilizce dilini seçin.

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan mesajlaşma uygulamasını İngilizce dilinde kullanmak için öncelikle WhatsApp'ın ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor.

Ayarlar menüsünde yer alan "Uygulama dili" kategorisini görüntüleyin ve İngilizce dilini seçin. Bu adımı uygulamanız hâlinde akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp uygulaması artık İngilizce olacaktır.

Bu rehberde anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dil nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak mobil cihazınızda yüklü olan popüler uygulamanın dilini kolayca değiştirebilirsiniz.