Scrubbies, Google’ın iPhone kullanıcılarına ücretsiz sunduğu video loop uygulaması. Sosyal platformlarda gördüğünüz, videonun ileri geri sarıp sonra akması efektini hazırlamanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Loop video yapmak, saniye sürüyor.

Videonun hızını ve oynatma yönünü kolayca düzenlemenize izin veren Scrubbies ile belli bir sahnesi tekrarlayan, döngü videoları hazırlamak birkaç saniye alıyor. Tek yapmanız gereken, uygulamayı açıp videonuzu çekmek ve sonrasında kaydırma hareketiyle düzenleme yapmak. Videoda tek parmağınızla kaydırma yaptığınızda video oynatılıyor, çift parmağınızla kaydırma yaptığınızda da oynatma kaydediliyor. Tekrarlayan (döngü) videonuzu sadece kaydetmek veya paylaşmak size kalmış.