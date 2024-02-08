Vlog Çekenler için: VN Video Editör Nedir? Nasıl Kullanılır?

VN Video Editör, en iyi ücretsiz video düzenleme uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik ücretsiz olması sahip olduğu en iyi özellik değil. Aynı zamanda sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz, kullanımını da kolay kılıyor. Tek yapmanız gereken uygulamayı bilgisayar ya da telefonunuza indirmek ve kullanmaya başlamak.

Mobil ve masaüstü cihazlarda sorunsuzca çalışan bu uygulamayla yüksek kalitede profesyonel videolar üretebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizler için video düzenlemekte kullanabileceğiniz VN Video Editör ile ilgili bir rehber hazırladık.

VN Video Editör Özellikleri

VN Video Editör özellikleri şöyle sıralanabilir;

Herhangi bir öğeyi yakınlaştırıp uzaklaştıran sezgisel çok kanallı video düzenleyicisinden oluşuyor.

Kullanıcılar; OneDrive, Google Drive gibi dosya senkronizasyon ve depolama hizmetlerini kullanarak projelerinin hem masaüstü hem de mobil cihazlardan sorunsuzca gönderilmesini sağlayabilirler.

Video çözünürlüğü, kare hızı, bit hızı vb. birçok ayarlama yapılabilir.

Sürükle ve bırak tekniğinden yararlanılarak seçilen video klipler tekrar sıralanıp silinebilir.

Videoların kişiselleştirilmesi için videolara metinler resimler ve çıkartmalar eklenebilir.

Videolara uygun olarak çeşitli metin şablonları sunulur. Bu şablonlar sayesinde videolara yazı tipleri ve metin şablonları eklenebilir.

Kullanıcılar videolarına diledikleri yazı tipi stillerini, rengi ve renk aralığını seçebilir.

Videolara canlılık kazandırmak için çeşitli müzikler eklenebilir.

Videolara renk derecelendirme filtreleri ve çeşitli efektler de eklenebilir.

Video hızının değiştirilmesi için çeşitli ayarlamalar yapılabilir.

Videolarda çeşitli geçişlerde yapılabilir.

Videoların oluşturulması için yaratıcı şablon ve on dokuz ana kare animasyon efekti sunuyor.

VN Video Editör, müzik ve fotoğraflar kullanarak yüksek kalitede videolar oluşturuyor. Uygulamanın “ana kare animasyon” özelliğiyle videolar kolayca düzenlenebilir. Uygulamayla videolar düzenlendikten sonra çıktısı kolayca istenilen formata aktarılabilir. VN Video Editör, farklı formatlar sunuyor. Video çıktıları direkt farklı sosyal medya platformlarında paylaşılabilir. Aynı zamanda yerel olarak kaydedilip dışa da aktarılabiliyor. Uygulamayla videoların dışa aktarılması için 4K ve 60 fps’yi destekleyen ayarlamalar yapılabilir.

VN Video Editör Nasıl Kullanılır?

VN Video Editör uygulamasını kullanabilmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

İlk olarak cihaza BlueStacks uygulaması indirilmelidir.

Google Play Store üzerinden VN Video Editör uygulaması bulunup cihaza yüklenir.

Yüklenen uygulama cihazda başlatılır.

Video, yerel bir dosyadan sürüklenip öykücüye bırakılır. Hemen akabinde “artı işaretli mavi daire” olan butona tıklanır.

“Yeni Proje” ve eklenmek istenen video seçilir.

Ekranın alt tarafında farklı düzenleme araçları yer alıyor. Videonun düzenleme şekline uygun olarak düzenleme araçlarından herhangi biri seçilerek işlem tamamlanır.

VN Video Editör ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

VN Video Editör ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

1. VN Video Editör Ücretsiz mi?

Bahsettiğimiz video düzenleme uygulamasını ücretsiz şekilde cihaza yükleyip kullanabilirsiniz. Uygulama, bazı video düzenleme araçlarını ücretsiz sürümle kullanıcılarına sunuyor.

2. VN Video Editör, Videolara Filigran Bırakır mı?

Belirtilen video düzenleme uygulaması, videolara filigran bırakmıyor.

3. VN Video Editör, Düzenlenen Videoları Kaydedebilir mi?

Uygulamada düzenlenen videolarla dışa aktarılmamış projeler kaydedilebilir. Burada yalnızca dışa aktarılmak istenen format seçilir.