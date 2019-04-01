Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Secrets of the Dark Eclipse Mountain, kaybolan arkadaşınızı bulmak için çeşitli maceralara atılacağınız ve gizli nesneleri bularak ipuçları toplayacağınız sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı mekanlarda gezinerek gizli nesnelere ulaşmak ve topladığınız ipuçlarından yola çıkarak kayıp arkadaşınızın izini sürmektir. Oyun, gizemli bir şekilde aniden ortadan kaybolan arkadaşınızı bulmak için atılacağınız macera dolu bir serüveni konu edinmiştir. Eşsiz tasarımı ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Size verilen görevleri tamamlamak için gizli objeleri bularak çeşitli ipuçları toplamalı ve doğru izler üstünde yoğunlaşmalısınız. Bölümlerde farklı ödüller kazanabileceğiniz minik strateji oyunları bulunmaktadır. Toplarla çeşitli oyunlar oynayarak anahtar toplayabilir ve ejderhaların yer aldığı bulmacalar çözerek çeşitli ipuçlarına rastlayabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Secrets of the Dark Eclipse Mountain, sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.