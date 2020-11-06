Shadow Fight Arena, Nekki tarafından geliştirilen popüler rol yapma dövüş oyunu serisinin yenisi. Shadow Fight Arena ismiyle Google Play’in ardından App Store’a giriş yapıyor. 500 milyondan fazla indirilen ünlü Shadow Fight oyununun yenisinde yeni kahramanlar bizleri karşılıyor. Hemen yukarıdaki Shadow Fight Arena İndir butonuna dokunun, iOS cihazlarınıza (iPhone ve iPad) yükleyin, yeni Shadow Fight evrenindeki kahramanlarla dövüşmeye başlayın!

Shadow Fight Arena iOS İndir (iPhone ve iPad)

Windows PC, Mac bilgisayar Android ve iOS hatta Nintendo Switch platformlarında oynanan dövüş oyunu serisi Shadow Fight’ın yenisi Shadow Fight Arena adıyla Android ve iOS platformu için yayınlandı. Shadow Fight 2, 100 milyon indirme, Shadow Fight 3, 50 milyon indirme aldı ve bu rakamlar sadece Google Play’de. Yeni çıkış yapan Shadow Fight Arena da kısa sürede indirme rekoru kıracaktır. Yepyeni Shadow Fight oyununda favori kahramanlarınızın (İtu, Marcus, June, Kibo ve daha birçok efsanevi Shadow Fight kahramanı) yanında kilidi açılabilen harika yeni kahramanlarla dövüşüyorsunuz. Gerçek zamanlı PvP’de arkadaşlarınızla veya dünyanın her yerinden oyuncularla kapışma şansına sahipsiniz. Oyundaki tüm kahramanlar birbirleriyle etkileşime girebilen ve seviye atlayabilen eşsiz, yükseltilebilir yeteneklere sahip. Dövüşler taktiksel; dövüşçü seçimi kaderinizi belirliyor.

Shadow Fight Arena iOS oyununun öne çıkan özellikleri;