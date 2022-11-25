Shadow Fight 2 Special Edition APK, android telefonda oynayabileceğiniz hikaye odaklı en iyi dövüş oyunlarından biridir.

Erkan Calp - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shadow Fight 2 Special Edition APK, gölge karakterlerle oynadığımız dövüş oyunu. Sadece Android değil; mobil platformdaki en iyi dövüş oyununun özel sürümünde titan ile yüz yüze geliyoruz. Tabii ki büyük kötüye ulaşmamız kolay olmuyor. Öncesinde en az onun kadar güzel dövüşen karakterlerle tanışıyoruz.

Hikaye üzerinden ilerleyen yüksek kalitede grafiklere sahip ve seri haline dönüşmüş tek mobil dövüş oyunu Shadow Fight 2 APK’nın özel sürümü Shadow Fight 2 Special Edition’da Sensey’in geçmişi ardındaki gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Seçkin dövüşçülerle karşılaşacağımız tehlikeli bir dünyaya giriş yapıyoruz. Amacımız; titanı bulup zorbalığına son vermek.

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Dövüş ve RPG elementlerini birleştiren dövüş oyununun bu sürümünde enerji toplama yok. Mücadeleye dilediğimiz zaman dilediğimiz yerde katılabiliyoruz. Hikaye boyunca 7 bölgeyi dolaşıyor, en sonunda da titan ile karşılaşıyoruz. Karşısına çıkmadan önce en yeni silah ve zırhlarla donanmanızı tavsiye ederim.