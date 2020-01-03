Shadowgun War Games, grafikleri ve oynanışıyla mobildeki en iyi PvP oyun. Zombi oyunları Dead Trigger ve Unkilled’ın geliştiricilerinin oyunu. Dünyanın dört bir köşesinden oyuncularla arenalarda, büyük haritalarda, sınırlı süreli etkinliklerde kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Herkese karşı savaş, bayrağı ele geçir, takım halinde ölümüne kapış gibi harika oyun modları sunan mobil oyun her yönüyle konsol kalitesinde. iOS platformunda da ücretsiz!

Shadowgun War Games, etkileyici grafikleri, ayarlanabilir kontrolleri, sohbet sistemi ile mobildeki en iyi taktiksel FPS aksiyon oyunu. Detaylarla dolu büyüleyici arenalarda mücadeleye katılıyorsunuz. İster klasik bayrağı ele geçir modunda strateji gücünüzü açığa çıkarın ister takım modunda ölüm müsabakasına tüm enerjinizle katılın! İster savunmaya dayalı oyuncu olun ister agresif taktikler uygulayan atakçı oyuncu olun! Seçebileceğiniz birçok kahraman var, özelleştirebiliyorsunuz. Bu noktada daha güçlü oyuncularla eşleşip oyundan zevk alamayacağınızı düşünebilirsiniz ancak bu oyunda yeteneğinize yakın arkadaşlarınızla bir araya geliyorsunuz, eşleşme de hızlı oluyor.

Shadowgun War Games iOS Oyunu Özellikleri