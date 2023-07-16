Online FPS Oyunu Valorant Ne Kadar İnternet Yer?

Valorant ne kadar internet yer sorusunun yanıtı, Riot Games'in popüler çevrim içi FPS oyununu oynayan pek çok oyuncu tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Valorant'ın internet kullanımı ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ın veri kullanımı, sınırlı kotaya sahip internet kullanıcıları oldukça önemlidir. Peki, iki takımın mücadelesine tanık olduğumuz online oyun Valorant ne kadar internet harcar?

Valorant Ne Kadar İnternet Yer?

Dünya genelinde çok popüler olan çevrim içi FPS oyunu Valorant 1 saatte ortalama olarak 250 MB civarında internet tüketiyor. Oyuncuların bir kısmı ise internet kullanımının bir saatte yaklaşık 500 MB veri tükettiğini belirtiyor. Peki, bazı oyuncular neden yüksek veri miktarıyla karşılaşıyor?

Oyunda internet kullanım miktarına etki eden birden fazla faktör bulunuyor. Oyun esnasında kullanılan yetenek sayısı, grafik ayarları, maçın süresi ve sesli sohbet özelliği gibi faktörler, tüketilen veri miktarını artırabiliyor. Dolayısıyla veri tüketimi değişiklik gösteriyor.

Valorant İnternet Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Grafik ayarlarını düşürün.

Sesli sohbet işlevini kullanmayın.

Güncellemeleri kotasız internet ağı üzerinden yapın.

Riot Games tarafından sunulan Valorant'ta internet tüketimini azaltmak için grafik ayarlarını düşürebilirsiniz. Sesli sohbet özelliğini kullanmayarak da veri tüketimini azaltabilmeniz mümkün. Bunların yanı sıra güncellemeleri kotasız internet ağı üzerinden gerçekleştirin çünkü yayımlanan güncellemelerin boyutu yüksek olabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Valorant ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Valorant 1 Maç Ne Kadar İnternet Yiyor?

Valorant 1 maçta 60 ila 80 MB civarında internet yer fakat bu miktarın ortalama değer olduğunu ve farklılık gösterebileceğini belirtmek gerekiyor. Valorant'ın veri tüketimi maç süresi, grafik ayarları ve sesli sohbet özelliği gibi faktörlere bağlıdır.

Valorant Kaç GB Yer Kaplar?

Valorant 30 GB civarında kullanım alanına ihtiyaç duyuyor. Bu miktar, gelen güncellemelere bağlı olarak zaman içerisinde değişebilir. Eğer bilgisayarın depolama alanında belirlenen miktarda boş alan yoksa kurulum başarısızla sonuçlanır.

Valorant Nasıl Bir Oyun?

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Valorant, çevrim içi olarak oynanabilen FPS türünde bir oyundur. İki takımın mücadele ettiği oyunda çok sayıda karakter bulunuyor ve her karakter çeşitli yeteneklere sahip. Birçok haritaya ev sahipliği yapan yapımda silahlar da mevcut.