Macera dolu bir adaya yolculuk yaparak türlü görevler üstleneceğiniz ve korsanlara karşı savaşarak ganimet toplayacağınız Shipwrecked Castaway Island, macera oyunları arasında yer alan ve 10 milyondan fazla oyun sever tarafında tutkuyla oynanan popüler bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, tehlikelerle dolu ürkütücü bir adada zorlu görevler üstlenmek ve kendi kasabanızı inşa etmek için korsanlarla mücadele etmektir. Kasabanızı oluşturarak çeşitli bina ve üretim alanları inşa edebilirsiniz. Farklı madenler açarak ihtiyacınız olan kaynaklara ulaşabilir ve işleri hızlandırabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde demir, altın, gümüş, kömür, taş ve daha birçok farklı kaynağa ulaşabileceğiniz maden yer almaktadır. Ayrıca adada toplayabileceğiniz ruh ve kılıç gibi çeşitli ödüller bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Shipwrecked Castaway Island, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.