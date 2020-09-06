Shooting Color, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oyanyabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olan Shooting Color oyununda bölümleri tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda renkli desenleri elde etmeye çalışıyorsunuz. Bulmaca çözmeyi sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Toplara tıklayarak küpleri boyadığınız oyunda amacınız hedef deseni elde etmek. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin kaçırmaması gereken bir oyun.

Shooting Color oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.