Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini barındıran tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz SIERRA 7 - Tactical Shooter, aksiyon dolu çatışma sahnelerine tanıklık ederek esir alınan arkadaşlarınızı kurtarmak için ölümle burun buruna geleceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Hassas silah kontrolleri ve gerçekçi savaş sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, özel operasyonlara katılarak nefes kesen savaşlarda rol almak ve acımasız düşman askerlerine karşı mücadele ederek karşınıza çıkan herkesi öldürmektir.

Ürkütücü mekanlarda kanlı çatışmalara girecek ve esirleri kurtarmak için ter dökeceksiniz. Nişan alırken nefesinizi tutmalı ve hedefe kilitlenmelisiniz. Aksi halde ıskalayabilir ve yaşamak için ikinci bir fırsatı tepmiş olursunuz.

Birbirinden etkili onlarca silah ve teçhizattan yararlanarak rakiplerinize kan kusturabilir ve seviye atlayarak yeni görevlerin kilidini açabilirsiniz.

Aksiyon oyunları kategorisinde yer alan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından sevilerek oynanan SIERRA 7 - Tactical Shooter, nefes kesen savaşlarda görev alacağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.