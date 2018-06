Slash Them All, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Eğlenceli zamanlar geçirebileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Slash Them All, karşınıza çıkan zombilerin kafalarını kesip basket potasına atmaya çalıştığınız bir oyundur. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda kılıcınızı son derece dikkatli kullanmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Yüksek puanlara ulaştıkça farklı karakterlerin kilidini açabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Slash Them All, sizleri bekliyor. Piksel tarz grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle de eşsiz bir deneyim sunan oyunda son derece keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Slash Them All oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.