Snaker.io, Nokia tuşlu telefonların unutulmaz oyunlarından yılan oyununun mobil versiyonu. Voodoo’nun akıllı telefon ve tabletlerde oynanabilen yılan oyununda yılanlar arenada mücadeleye giriyor. Tüm oyuncular, şehrin en büyük yılanı olmak için uğraş veriyor. Klasik yılan oyunu kadar zevkli değil tabii ki ama nostalji yaşatıyor; zaman geçirmek için birebir.

Tuşlu telefonlarla büyüyen neslin elinden düşürmediği yılan oyununu mobile uyarlayan geliştiricilerden birisi de Voodoo. Görsellerden ziyade eğlencenin öne çıktığı bağımlılık yapıcı mobil oyunlarla karşımıza çıkan Voodoo, klasik yılan oyununu biraz değiştirmiş. Tek başınıza ekranda çıkan objeleri yiyerek büyümek yerine arenaya çıkıyor, onlarca oyuncuya karşı büyüme mücadelesi veriyorsunuz. Büyümenizi sağlayan objeleri hiç kaçırmamanız gerekiyor. Sürekli büyümelisiniz. Sizden büyük bir yılana asla değmemelisiniz. Sürünürken bir yandan da sağ üstten ne kadar büyüdüğünüzü, rakiplerinizin durumunu takip edebilirsiniz.