Neden Rüya Görüyoruz, Rüyamızı Kontrol Edebilir Miyiz?

Herkesin gördüğü ancak tam olarak halen açıklanamayan rüyalarda kimi zaman iyi şeyler olsa da kimi zaman kötü şeyler gerçekleşmekte bazı zamanlar ise gayet normal şeyler olmaktadır. Birçok insan gördüğü rüyaları hatırlamayabilir veya çok az hatırlayabilir. Peki, neden rüya görüyoruz gelin bu soruya detaylı bir şekilde bakalım ama ondan önce rüya nedir ona bakmak gerekir.

Rüya Nedir?

Rüyayı tanımlamak aslında oldukça zordur, çünkü halen rüyanın ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak, şu ana kadar yapılan tanımlardan biri insanın uyku halinde bilincinin hayali olarak bir yerlerde olması denilebilir.

Rüyalar büyük oranda REM Uykusu esnasında gerçekleşir, REM uykusu ise insanın bilincinin neredeyse kapalı olduğu dış dünyadan uzak olduğu kısımdır. Biraz daha açıklamak gerekirse insan REM uykusundayken elini ya da başka bir yerini hareket ettiremez gözlerini açamaz ve uykudan uyanmak istediğinde uyanamaz. Çoğu insan bunu "Rüyamda uyanmak istiyordum, hatta bağırıyordum ama hareket edemiyordum." Diye anlatır ve genellikle buna karabasan denir.

Hızlı göz hareketi anlamına gelen REM uykusu insanların genellikle sabah uyandıklarında anlattıkları rüyalardır. Yani kısaca insanlar hatırladıkları rüyaların birçoğu REM uykusu esnasında gördükleri rüyalardan ibarettir ve uykunun diğer bölümlerinde görülen rüyalar neredeyse hatırlanmamaktadır.

Geçmişten bugüne insanların ve bilim dünyasının meraklı olan sorularından biri de rüya ne demek, rüyalar neyi ifade ediyor? Ancak, tanımlarken zorlandığımız gibi bu soruya kesin bir cevap veremiyoruz. Bilim dünyası rüyalar hakkında halen araştırmalar yapmaktadır.

Rüyalar Kontrol Edilebilir Mi?

Birçok insan rüyalarını kontrol etmek istemektedir, hatta bazı insanlar rüyalarını kontrol ettiğine dair söylemlerde bulunur. Bu durum aslında şöyle açıklanabilir: Rüyada verdiğiniz tüm kararlar veya davranışlar kendinizin verdiği kararlardır. Tabi bu duruma şöyle bir açıklık getirmek gerekir ki rüyada istemediğiniz bir davranışı yaptığınızda bu sizin gerçekten o davranışı istediğiniz anlamına da gelmemektedir.

Eğer rüyalar kontrol edilebilseydi günümüzde bu açıklık kazanmış olurdu. Ancak %100 olmasa da insanların bir kısmı, eğer REM uykusu sırasında uyanmayı başarabilirsek ve yatağımız dan başka bir yere geçersek son olarak da REM uykusundan uyanır uyanmaz gördüklerimizi not alırsak, rüyalarınızı ileri ki zamanlarda kontrol edebileceğinizi söyler. Bu durum ne kadar doğru bilinmemekte ancak bazı bilim kanalları tarafından da söylenilmektedir.

Rüyalar Neyi İfade Eder, Rüya Tabirleri Doğru Mu?

Milyonlarca insan bugüne kadar gördükleri rüyaların bir anlam ifade edip etmediğini araştırmaktadır. Aslında bu oldukça doğal bir sorudur, çünkü kötü bir rüyanın ardından; "acaba başıma kötü bir şey gelecek mi veya iyi bir rüya gördüklerinde acaba bu gerçek olacak mı?" Diye sormaktadır.

İnsanlar, meraklarını gidermek için internette veya kitaplarda rüya tabirlerini araştırmaya kalkarlar genellikle internet aramalarında “Rüyada … görmek ne demek?” Adlı aramalar yapmaktadırlar. Ancak, şunu belirtmek gerekir ki bu sorulara cevap veren kişiler de birer insandır ve bu sorulara cevap veren kişiler rüya'nın ne anlam ifade ettiğini nereden bilmektedir? Asıl sorulması gereken sorulardan biri de budur.

Genellikle rüyada yılan görmenin bir düşmanınız olduğu ifade edilir. Herkesin hayatında tartıştığı biri olabilir ve kötü bir rüya gördükten sonra rüyamda yılan gördüm ifadesini internette aradığında; "Rüyada yılan görüyorsanız düşmanınız var." İfadesi karşısına çıkmaktadır. Kişi Belki de psikolojik olarak; "Gerçekten doğru çünkü şu kişi ile tartıştım ve artık o benim düşmanım oldu." Diye düşünebilir ancak bu bir yanılgıdır.

Hatırlatmakta fayda var, rüyaların halen tam olarak ne olduğu bilinmese de ve kontrol edilip edilmediği tartışma konusu olsa da şu an için hiçbir şeyin kesin olarak ne olduğunu söyleyemeyiz ama belki de ileri ki zamanlarda bir gün rüyalarımızı kontrol edebilir ve rüyaların gerçekten ne anlam ifade ettiğini anlayabiliriz.

Bu içeriğimizde Rüya ne demek, neden rüya görüyoruz? Gibi sorulara cevap verdik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bir gün gerçekten rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. "Ay'a gerçekten gidildi mi?" Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.