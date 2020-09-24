SNOW, 200 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip kamera uygulaması. App Store’da en çok beğeni alan kamera uygulamaları arasında olan SNOW, güzellik ve makyaj araçlarıyla kadınlara hitap ediyor. Selfie fotoğraf çektikten sonra Instagram ve diğer sosyal ağlarda paylaşmadan önce güzellik, makyaj efektleri uygulayanlar arasındaysanız SNOW’u kesinlikle denemelisiniz. App Store’da da ücretsiz indirilebilir olan uygulama, tüm iPhone’larda çalışıyor.

SNOW, kadınlar için özel olarak hazırlanmış harika bir kamera uygulaması. SNOW, iPhone’unuzla çektiğiniz selfie fotoğraflar için makyaj (artırılmış gerçeklik ile gerçekten makyaj yapmışsınız gibi görünüyorsunuz), hareketli efektler ve eğlenceli çıkartmalar (sticker’lar), saf güzellik efekti ve fazlasını içerirken, fotoğraf ve videolarınızı pratik bir şekilde, hızlıca düzenlemenize imkan tanıyor. Birkaç dokunuşla profesyonel düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

SNOW iOS İndir - iPhone Kamera Uygulaması