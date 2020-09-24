SNOW İndir iOS: Güzellik makyaj kamera uygulaması
SNOW, 200 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip kamera uygulaması. App Store’da en çok beğeni alan kamera uygulamaları arasında olan SNOW, güzellik ve makyaj araçlarıyla kadınlara hitap ediyor. Selfie fotoğraf çektikten sonra Instagram ve diğer sosyal ağlarda paylaşmadan önce güzellik, makyaj efektleri uygulayanlar arasındaysanız SNOW’u kesinlikle denemelisiniz. App Store’da da ücretsiz indirilebilir olan uygulama, tüm iPhone’larda çalışıyor.
SNOW, kadınlar için özel olarak hazırlanmış harika bir kamera uygulaması. SNOW, iPhone’unuzla çektiğiniz selfie fotoğraflar için makyaj (artırılmış gerçeklik ile gerçekten makyaj yapmışsınız gibi görünüyorsunuz), hareketli efektler ve eğlenceli çıkartmalar (sticker’lar), saf güzellik efekti ve fazlasını içerirken, fotoğraf ve videolarınızı pratik bir şekilde, hızlıca düzenlemenize imkan tanıyor. Birkaç dokunuşla profesyonel düzenlemeler yapabiliyorsunuz.
SNOW iOS İndir - iPhone Kamera Uygulaması
- Stüdyo bölümünden modaya uygun kolayca yapılabilen içeriklere ulaşabilirsiniz.
- Çıkartmalar bölümünden binlerce popüler sticker’a ulaşıp hızlıca fotoğrafınıza uygulayabilirsiniz.
- Dinamik efektler fotoğraflarınıza ışıldama kazandırır.
- Yaratıcı araçlarla şaşırtan fotoğraflar elde edebilirsiniz.
- Vlog çekiminizi kolay ve hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz.
- Birkaç dokunuşla makyajlı görünebilir, saf güzellik efekti ile mükemmel görünümü elde edebilirsiniz.
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