Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız Soccer Battle Royale, yüzlerce futbolcu ve kalenin yer aldığı dev bir platformda mücadele ederek rakiplerinize gol atmak için ter dökecek ve rakiplerinizle savaşarak onları sahanın dışına itmelisiniz.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif veren ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, 100 farklı futbolcu ve kaleden oluşan büyük bir futbol sahasında yerinizi alarak rakiplerinizle sırasıyla gol atmak ve onları oyunun dışında bırakarak ayakta kalan tek futbolcu olmak için savaşmaktır.

Gol attığınız her oyuncu saf dışı kalır ve futbolcu sayısı giderek azalır. Gol yemeden atabildiğiniz kadar gol atmalı ve rakiplerinizi eleyerek birinci olmalısınız.

Oyunu online olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla birlikte aynı platformda yarışabilirsiniz.

Spor oyunları kategorisinde bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Soccer Battle Royale, sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.