Soccer Rally: Arena, 2012’nin ilk ve en iyi mobil araba futbol oyunu Soccer Rally’nin yenisi. Grafiksel ve oynanış olarak yenilenen arabalı futbol oyununda arkadaşlarınızla takım kurup dünyanın dört bir yanından oyuncularla maç yapıyorsunuz. Klasik futbol oyunundan çok daha zevkli oynanış sunuyor. Araba oyunları ile futbol oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız iki türü birleştiren bu yapımdan başınızı kaldıramayacaksınız.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan araba futbolu oyunu Soccer Rally: Arena’da maçlar üçe üç yapılıyor. Saha bir hayli geniş, arabalar küçük ancak top büyük. Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunduğundan tüm aksiyonu görebiliyor, hızlı hareket edebiliyorsunuz. Yapay zeka yerine gerçek oyunculara karşı yaptığınız maçları yenerseniz garaja yeni arabalar ekleniyor. Her arabanın son hızı, hızlanması, kontrolü farklı.

Soccer Rally: Arena iOS Özellikleri