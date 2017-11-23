Söz, Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin senaryosuna benzer şekilde geliştirilmiş strateji - aksiyon oyunu. Söz dizisini izlemiş olun olmayın, askeri oyunları seviyorsanız iPhone ve iPad’inize indirip oynamalısınız. Oyun Studyosu, harika bir iş çıkarmış.

Her bölümü izlenme rekorları kıran Söz dizisinin mobil platforma uyarlanan oyununda Özel Kuvvetler Tim’inin komutanı olarak görev alıyoruz. Tim komutanı olarak timimizi geliştirip verilen zorlu görevleri sıralasıyla tamamlıyoruz. Her yeni görevle takımımıza yeni biri katılıyor. Bu arada oyunda birçok farklı görev bulunuyor. Rehine kurtarma, bilgi toplama, süreli alan savunma, hedefleri yok etme, keşif gibi etkili görevler sizleri bekliyor. Görevler bittiğinde topladığımız altın ve madalyaları da askerlerimizin özelliklerini güçlendirmek için kullanıyoruz. Bu arada sağlık paketleri ve el bombaları da toplanabilir mühim diğer objeler.

Görsel açıdan “biraz daha iyi olabilir sanki” dedirten yapımda görevleri tamamlarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.