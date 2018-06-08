Space Pioneer, galaksiler arası ödül avcısının yerine geçip uzaylıları öldürdüğünüz aksiyon yüklü bir mobil oyun. Uzay temalı temposu hiç düşmeyen ateş etmeli oyunları seviyorsanız, boyutuna göre oldukça kaliteli grafikler sunan bu yapıma bir şans tanımalısınız. iOS tarafında da ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış veriyor.

Geleceğin silahlarını kullanarak uzaylıları gezegenlerden sildiğiniz, görev odaklı ilerleyen bir aksiyon oyunu Space Pioneer. Gezegen gezegen dolaşıp bir tane bile uzaylı kalmayana dek savaşıyorsunuz. Yalnız boss ve seçkin uzaylıların da olduğu yaratıkları öldürürken verilen görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Görevler, genellikle bir yerleri koruma, ele geçirme, kurtarma üzerine. Her oynaşınızda yeni hedefler, düşmanlar ve mücadelelerle karşılaşıyorsunuz.

Space Pioneer Özellikleri: