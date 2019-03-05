Spectre kalabalık, turistik yerlerin fotoğraflarını daha kolayca çekmenize yardımcı olur. Basitçe orta veya uzun deklanşör süresini ayarlayın ve kalabalığı bir yerden silmek için fotoğraf çekin. Onları hatırladığın özel anları yakala.

Spectre şaşırtıcı uzun pozlama fotoğrafları çekmenize yardımcı olmak için yapay zeka kullanıyor. Spectre kalabalıkları kaldırabilir, şehir sokaklarını ışık nehirlerine dönüştürebilir, şelalenin tablolara benzemesine neden olabilir. Şu ana kadar uzun pozlamalar almak zordu: kamerayı sabit tutmaktan, ihtiyacınız olan ışık miktarını tahmin etmeye kadar. Spectre bunların hepsini halleder.

Gece vakitlerinde yapay zeka sahne algılaması sayesinde muhteşem şehir fotoğrafçılığı veya güzel ışık izleri çekmek için modları otomatik olarak değiştirebilirsin. Spectre’in akıllı hesaplamalı deklanşörü birkaç saniye boyunca yüzlerce fotoğraf çeker ve bunları beraberindeki canlı bir fotoğrafta saklar.