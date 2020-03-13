Spiral Roll, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir arcade oyunu olan Spiral Roll oyununda engelleri yok ederek ilerliyorsunuz. Zorlu ve eğlenceli bölümleriyle ön plana çıkan oyunda dikkatli olmalısınız. Spiraller oluşturarak ilerleyebileceğiniz oyunda engellerin üstesinden gelmek için mücadele ediyorsunuz. Bitiş çizgisine ulaşmak için dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz de bir hayli zor. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Spiral Roll oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.