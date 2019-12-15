Esrarengiz olayların gerçekleştiği sihirli bir ormanda yolculuk yaparak macera dolu anlar geçireceğiniz ve kayıp objeleri bulmak için mücadele edeceğiniz Spirit of the Ancient Forest, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve bulmaca oyunları arasında bulunan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici hikayesi ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, birbirinden zorlu eşleştirmeleri ve bulmacaları başarıyla tamamlayarak ipucu toplamaktır. Topladığınız ipuçlarından yararlanarak gizli nesnelerin yerlerini bulabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Ayrıca ormandaki farklı bölgelerin kilidini açarak yeni macera atılabilir ve daha fazla gizli nesneye ulaşmak için çaba gösterebilirsiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği ve eğlenceli gizli nesne sahneleri ile keyifle oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu bulmacaların yer aldığı onlarca bölüm ve her bölümde gizli nesneleri bulmak için kullanacağınız yüzlerce ipucu yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Spirit of the Ancient Forest ile sizde maceraya atılabilir ve kayıp objeleri bularak esrarengiz olayları gün yüzüne çıkartabilirsiniz.