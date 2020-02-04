Yumurta kulenizi inşa edin ve engelleri geçin ama duvarlardan sakının! Düzgün, doğru zamanlama ve doğru seviyede tutunun. Square Bird Fever moduna ulaşmak için çimlere mükemmel iniş ile 3 kez dokunun.

Oyun bize kare şeklinde bir tavuğun soldan sağa yatay olarak hareket edeceği 2D bir senaryo sunuyor. Senin görevin ise duvarlara çarpmasını veya derin çukurlara düşmesini karşı yardımcı olmak .Bu kulelerin duvarlarına çarparken aşağıdaki engeller tekrarlamak zorunda kaldıkça kademeli olarak imha edilecek. Ancak kuleyi çok yüksek inşa etmeyin aksi takdirde tavana çarpabilirsiniz.

Artan zorluk ile kolaydan uzman seviyesine ilerlemenin yanı sıra yeterli puanı topladığımızda kare şeklindeki tavuğumuzu ve aynı zamanda eylemin gerçekleştiği senaryoyu özelleştirme şansımız olacak.