Hack’n’Slash oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Nier Automata hem oynanışı hem de derin hikayesi ile kült denilebilecek bir yapım haline geldi. Göründüğünden çok daha derin bir hikayesi bulunan bu oyunu en iyi şekilde anlayabilmek için pek çok kişi Nier Automata Türkçe yama arıyor.

Nier Automata anlaşılması biraz güç bir yapım. Hikayenin derinliklerinde kaybolmamak için pek çok oyuncu bu oyunu Türkçe oynamak istiyor. Hal böyle olduğundan Nier Automata Türkçe yama arıyorlar. Böylelikle dil bariyerine takılmadan oyunu rahat bir şekilde oynayabilir ve Nier’in hikayesini anlayabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizler için Nier Automata Türkçe yama nasıl yapılır izah ettik.

Nier Automata Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

anonymousceviri.com’un Nier Automata Türkçe yama sayfasına gidin.

Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Nier Automata’nın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Nier Automata’yı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Nier Automata Hakkında

Platinum Games Inc. ve Square Enix tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Nier Automata 2017 yılında yayınlandı. Çıktığı yıl büyük bir etki yaratmış olmasına rağmen asıl şöhretini yıllar içerisinde, yavaş yavaş, kulaktan kulağa yayılarak kazandı.

Pek çok kişi bir bakışta bu oyunun çok iyi bir oynanışa sahip olduğu anlayabiliyor ancak sadece oyunu baştan sona oyna dikkatli bir şekilde oynayanlar Nier Automata’nın anlattığı şeyi kavrayabiliyor. Hatta oyunun gerçek sonunu görmek için oyunu birden fazla kez bitirmeniz gerekiyor. Tekrar tekrar oynadıkça oyunun gerçek sonunu görebiliyor ve farklı karakterlerin bakış açısıyla oyunu tekrar tekrar deneyimleyebiliyorsunuz.

Eğer Nier Automata'nın prequel'i olan Nier Replicant'a da Türkçe yama yüklemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan ilgili yazımıza gidebilirsiniz.

Nier Automata Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz kaç kere Nier Automata’yı bitirdiniz? Nier Automata Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.