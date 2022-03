Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG, ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştı. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya satan oyun, bu başarısını hala günümüzde bile taçlandırmaya devam ediyor. Milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG: Battlegrounds, sistem gereksinimleriyle hala merak edilen bir oyun. Bu yazımızda dünyayı kasıp kavuran PUBG'nin sistem gereksinimlerine daha yakından göz atıyoruz. İşte PUBG sistem gereksinimleri!

PUBG Sistem Gereksinimleri Neler?

PUBG, Unreal Engine 4 motorunu kullandığı için oyuncular bazen sistemlerinin kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyor. Yıllardır aynı grafik motorunu kullanan yapım, aslında herkese ulaşılabilir olmak adına grafiksel güncellemelerden uzak durmayı tercih ediyor. Hemen aşağıdan PUBG'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine ulaşabilirsiniz sevgili Tamindir takipçileri.

PUBG Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

Direct: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Genişbant Ağ Bağlantısı Depo Alanı: 33 GB boş alan

Yukarıda yer alan sistem gereksinimleri PUBG’yi en düşük ayarlarda çalıştırmanız için gereken bilgileri kapsar, bunlar oyun deneyimi için en iyi ayarlar değildir.

PUBG Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

Direct X: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Genişbant Ağ Bağlantısı Depo Alanı: 33 GB boş alan

Yukarıda yer alan sistem gereksinimleri PUBG’yi tavsiye edilen ayarlarda çalıştırmanız için gereken bilgileri kapsar, bunlar oyun deneyimi için en iyi ayarlardır ancak bu ayarlar dışında eğer FPS'e de önem veriyorsanız hemen aşağıda yer alan sistem gereksinimleri baz almanızı öneririz.

PUBG Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri Neler? (144 FPS)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: i9-9900K 3.6GHz, 32GB / AMD Ryzen 7 3800X

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700

Direct X: 11,0

Ağ: Geniş Bant İnternet Bağlantısı

Geniş Bant İnternet Bağlantısı Depolama: 33 GB kullanılabilir alan

Yüksek FPS değerleri almak ve yüksek yenileme hızına sahip oyun monitörlerinde en iyi performansı elde etmek için yukarıdaki yer alan sistem gereksinimlerini dikkate almanızı öneririz.

PUBG Konusu Nedir?

Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp saf dışı bırakmaları ihtimali kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu veya takım oyunu kazanır.

PUBG, 100'e yakın oyuncunun büyük ölçekli bir haritada birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları bir ölüm maçı oyunudur. Oyuncular oyuna tek başına, 2 ya da 4 kişilik takımlar halinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebilir. Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

Oyuncular kask, zırh, çanta, silah, bomba, araç gibi çeşitli ekipmanlar bulmak için çeşitli binaları ve alanları ararlar. Zırh, kask, çanta gibi ekipmanlar 3 seviyeye sahiptir. Aynı zamanda silahlar için dürbün (nişangah), uzatılmış çekim şarjörü, namlu, susturucu gibi geliştirmeler bulunabilir. Oyuncuların haritanın bazı belirli bölgelerinde daha iyi ekipman ve araçlar bulma ihtimalleri daha fazladır. Her oyuncu daha kaliteli ekipman bulmak istediğinden bu bölgelere daha çok akın ederler ve bu durum bu bölgeleri daha tehlikeli hale getirir. Seviye arttıkça kapasiteleri ve kaliteleri de artar.

PUBG Fiyatı Ne Kadar?

The Game Awards 2021 sırasında, battle royale oyunu PUBG'nin ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Bu duyurudan sonra yapım freemium modeline geçiş yaptı. Son beş yılda oyunu satın almış olan PUBG Battlegrounds oyuncuları, Battlegrounds Plus adlı bir hizmet katmanına yükseltildi ve bu hizmet, bir yığın içerik ve oynamak için iki ekstra maç türü sunuyor oyunculara. Oyun zamanında 29.99$ fiyat etiketinden oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Şu an herkes ücretsiz olarak oyunu indirip oynayabilmekte. Hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden oyunu bilgisayarınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

