Programlama Öğrenmenize Yardımcı Olacak 4 Mobil Uygulama

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden programlama öğrenebilmek mümkün hale geldi. Yazılım dünyasına adım atmak istiyorsanız, programlama öğrenmenize yardımcı olacak mobil uygulamalar biçilmiş bir kaftandır.

Programlama öğrenebilmek için istikrarlı bir şekilde devam etmek ve bol bol pratik yapmak oldukça önemlidir. Birçok programlama dili öğrenmenize yardımcı olacak mobil uygulamalar, istikrarlı bir şekilde devam edebilmeniz için beceri puanı ve başarımlar kazanmanıza, diğer kullanıcılar ile rekabet edebilmenize olanak sağlar. Bu yazıda, programlama öğrenmenize yardımcı olacak 4 mobil uygulamayı derledik.

Enki

Enki uygulamasını bir egzersiz uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Bir egzersiz uygulamasında günlük egzersizler, yağ yakmanızı ve kas geliştirmenizi sağlar ancak Enki uygulamasında günlük egzersizler, kodlama becerilerinizi geliştirmenize olanak sağlıyor.

Enki, yazılım dünyasına yeni adım atan kişilerden, deneyimli kişilere kadar herkesi destekliyor. Eğer programlamaya yeni başlıyorsanız, JavaScript’e geçmeden önce web teknolojilerini öğrenmek için Enki’yi kullanabilirsiniz.

Enki'nin kullanımı ücretsizdir ancak ek egzersizler gibi premium özellikleri içeren bir abonelik sistemi bulunuyor. Bu durumun programlama uygulamaları arasında oldukça standart olduğunu söyleyebiliriz. Enki ile fazla para ödemeden çok şey öğrenebilirsiniz. Enki'yi Android ve iOS uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

Grasshopper

Bu listedeki birden fazla dil içeren diğer kodlama uygulamalarının aksine, Grasshopper’da sadece JavaScript dili bulunuyor.

Grasshopper’da daha gelişmiş kavramlara geçmeden önce temel bilgileri öğrenerek çok temel bir başlangıç yapabiliyorsunuz. Eğitimde ilerledikçe grafik becerilerinizi göstermek için D3 veri görselleştirme kütüphanesini bile kullanabilmeniz mümkün hale getirilmiş. Geliştirici ekip, Grasshopper’a her zaman yeni kurslar ekliyor. Dolayısıyla uygulamada yer alan materyallerin tükenmesi konusunda endişelenmenize gerek yok.

Programlama öğrenmek için disiplin oldukça önemlidir. Bu nedenden ötürü geliştirici ekip, Grasshopper’a her gün giriş yapılması için kullanıcıları motive eder. Grasshopper'ı Android ve iOS uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

SoloLearn

Bu listedeki en iyi programlama uygulamalarından biri olan SoloLearn, C, C ++, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Swift ve daha fazlasını içeren etkileyici dil desteğine sahiptir.

Bu listedeki diğer uygulamaların bazıları gibi, SoloLearn de istikrarlı bir şekilde devam edebilmeniz için bunu bir oyuna dönüştürür. Yani SoloLearn’de ilerlerken beceri puanları ve başarımlar kazanabiliyorsunuz. Ek olarak, diğer kullanıcılar ile rekabet edebilmeniz mümkün hale getirilmiş.

SoloLearn’ün kullanımı ücretsizdir ancak ücretli bir abonelik sistemi bulunuyor. Ücretli abonelik sistemi ile birlikte reklamları kaldırmak, öğrenim hedeflerini belirlemek, öğreniminizle ilgili kişiselleştirilmiş görüşleri görmek gibi özelliklere sahip olabiliyorsunuz. SoloLearn'ü Android ve iOS uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

Hopscotch

Hopscoth’un sadece çocuklar için olduğunu düşünebilirsiniz. Uygulamanın iOS uygulama mağazasındaki adı “Hopscotch: Coding for kids” yani “Hopscoth: Çocuklar için Kodlama” bile böyle düşünmeniz için yeterli bir sebeptir. Hopscotch’un web sitesinde yer alan sıkça sorulan sorulara bakıldığında, uygulamanın her yaş için uygun olduğu görülmektedir. Yani Hopscrotch, her ne kadar 7 ile 13 yaş aralığı için tasarlansa da aslında her yaş aralığına hitap etmektedir.

Hopscotch uygulamasındaki amaç, dakikalar içinde uygulama veya oyun oluşturmanızı sağlamaktır. Ne yazık ki Hopscotch, sadece iOS uygulama mağazasında bulunuyor. Ancak Hopscotch’un web sitesinde yer alan “Henüz Android cihazlarda veya tarayıcılarda değil” ifadesi, uygulamanın Android cihazlara ve / veya tarayıcıya gelebileceğine işaret ediyor. Kullanımı ücretsiz olan Hopscotch’un premium özelliklerinin yer aldığı bir abone sistemi bulunuyor. Hopscotch'u iOS uygulama mağazasından indirebilirsiniz.