StaffPad, el yazısı tanıma özelliğini kullanarak zahmetsizce müzik yazmak isteyen besteciler için tasarlanmıştır. Apple Pencil'ı kullanarak müziğinizi yazmanız yeterlidir; uygulama, her çubuğu sezgisel ve kullanımı hızlı dokunmatik veya Kurşun Kalem araçları kullanarak daha da düzenlenebilen güzel yazı tipine dönüştürür.

Dijital düzenlemenin rahatlığıyla birlikte doğal el yazısının akışkanlığı ile puanınızı oluşturun. Tempoyu benzersiz bir kadroyla özelleştirin (veya bir MIDI dosyasından bir tempo haritası alın), akor kadrosuna akorlar ekleyin veya StaffPad'in otomatik olarak analiz etmesine ve sizin için akor sembollerini yazmasına izin verin.

StaffPad'de yazılmış müziği, normal kopyalama ve yapıştırma işlevlerini kullanarak diğer uygulamalara kopyalayabilirsiniz. Çığır açan bir çalma motoru ve dahil 55'ten fazla enstrümanla StaffPad, çalma simgesine dokunarak yazılı parçanızı gerçekleştirmeye hazırdır.