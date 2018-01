Still Alive, üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan hayatta kalma oyunu.

Birbirinden tehlikeli ve çılgın üç karakter arasından seçiminizi yapıp PvP savaşlara giriyorsunuz. Karşınızdakiler de sizin gibi gerçek oyuncular ve ölümüne savaşıyorlar. Tek hayatta kalanın zafer coşkusunu yaşadığı aksiyon dolu oyunu tavsiye ederim.

Suikastçı, savaş taktisyeni ve her şeyi ateşe veren bir deli seçilebilir karakterler arasında. Hepsinin özel bir silahı (yay, şok cihazı, drone, alev silahı vs.) ve zırhı bulunmakta. Savaştıkça seviye atlayan karakterler geliştirmeye açık. Karakter seçiminizi yaptıktan sonra hangi modda oynamak istediğinizi belirtiyorsunuz. Hızlı Maç seçeneğiyle direkt aksiyona girebiliyorsunuz ancak size tavsiyem öncelikle Eğitim bölümünde deneyim kazanıp sonrasında PvP savaşlara girin. Bu arada haritalar oyuncu sayısına göre (en fazla 5 oyuncu) fazla geniş olduğundan karşılaşmalara süre sınırı koyulmuş. Rakiplerinizi hem çabuk bulmalı (radardan yerlerini tespit edebiliyorsunuz) hem de karşılaştığınız an işlerini bitirmelisiniz. “Son hayatta kalan oyunu kazanır” kuralını aklınızdan hiç çıkarmayın.