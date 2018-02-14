Story Reposter, Instagram hikaye ekran görüntüsü alınca bildirim gitmememesi için kullanabileceğiniz bir iPhone uygulaması. Dilediğiniz bir kullanıcının hikayesini telefonunuza kaydetmenize izin veren uygulama, tamamen ücretsiz ve sınırsız indirme sunuyor.

Instagram hikayeler için ekran görüntüsü bildirimini engellemede kullanabileceğiniz etkili uygulamalardan biri Story Reposter. Normalde takip ettiğiniz bir kullanıcının paylaştığı hikayeyi ekran görüntüsü alarak telefonunuza kaydetmek istediğinizde bir uyarı mesajı çıkıyor. Tekrarlarsanız, karşı tarafa anlık bildirim gidiyor. Story Reposter, Instagram’a giriş yapma zorunluluğu gerektirmediğinden Instagram’ın bildirim sistemi devreye girmiyor. Herhangi bir kullanıcıyı aratıp paylaştığı son hikayeyi izleyip telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Dilerseniz, uygulamayı asıl amacında yani Instagram hikayelerle sınırlı repost için de kullanabilirsiniz.

Story Reposter Özellikleri: