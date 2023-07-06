Threads Kişi Engelleme Nasıl Yapılır?

Threads'in kişi engelleme özelliği, gönderilere rahatsız edici yazılar yazan ya da spam yapan kişilerin çok pratik bir şekilde engellenmesini sağlıyor. Böylelikle daha iyi bir sosyal medya deneyimi elde ediliyor. Peki, bazı hesapları engellemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde Meta'nın kısa sürede çok popüler hâle gelen sosyal medya uygulaması Threads'te kişi nasıl engellenir sorusunu yanıtlayacağız. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak görmek istemediğiniz hesapları kolayca engelleyebilirsiniz.

Threads Kişi Engelleme Adımları

Threads'i açın.

Arama butonuna basın.

Engellemek istediğiniz profili görüntüleyin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

"Engelle" seçeneğini seçin.

Engelleme işlemini gerçekleştirmek için öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan Threads isimli sosyal medya uygulamasını açın. Eğer oturum açık değilse Instagram üyeliğiniz ile uygulamaya giriş yapın. Bir sonraki adımda ekranın alt kısmında yer alan arama butonunun üzerine basın.

Arama butonuna bastığınızda çeşitli hesaplar göreceksiniz. Üst kısımdaki arama kutucuğu üzerinden engellemek istediğiniz profili kolayca bulabilirsiniz. Söz konusu profili görüntüledikten sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesine dokunun.

Üç nokta simgesine bastığınızda ekranın altında çeşitli seçenekler çıkacak. Bunlar arasından "Engelle" seçeneğini seçin. Bu adımı uygulamanız hâlinde kullanıcı engelleme işlemi tamamlanacaktır. Peki, Threads'te engellenen kişileri görme işlemi nasıl yapılır?

Threads Engellenen Kişileri Görme

Threads profil sayfasını açın.

Yatay iki çizgi simgesine dokunun.

"Gizlilik" kategorisine girin.

"Engellenenler" bölümünü görüntüleyin.

Sosyal medya hesabınız üzerinden engellediğiniz hesapları çok pratik bir şekilde görüntüleyebilmeniz mümkün. Bunun için ilk olarak cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulaması Threads'ten profil simgesinin üzerine dokunun.

Profil sayfanızı görüntüledikten sonra sağ üst köşede bulunan yatay iki çizgi simgesine basın. Bir sonraki adımda "Gizlilik" kategorisine girin. Açılan kategoride "Gizlenen Sözcükler", "Sessize Alınanlar" dahil olmak üzere çeşitli bölümler göreceksiniz.

"Engellenenler" bölümüne girin. Açılan sayfada engellediğiniz hesaplar listelenecek. Liste üzerinden daha önce hangi hesapları engellediğinizi görebilirsiniz. Bu listede Instagram hesabınızdan engellediğiniz profillerin de yer aldığını belirtmek gerekiyor.

Bu rehberde Threads'te bir kişi nasıl engellenir sorusunu yanıtladık. Rehberde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Ayrıca Threads'te Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın.