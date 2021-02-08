Instagram'da karşı tarafa bildirim gitmeden SS (Screenshot) almak istiyorsanız Instagram bildirimsiz ekran görüntüsü alma yöntemleri size bu konuda yardımcı olabilir. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde her gün saatlerce kullanılan sosyal medya uygulamasında herhangi birisiyle konuşurken karşı taraftan gizli olarak ekran görüntüsü almanın için sizler için bir arada topladığımız yöntemlerden istediğinizi kullanabilirsiniz.

Instagram Bildirimsiz Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Instagram hikâye SS alınca bildirim gidiyor mu?" ve benzeri soruların cevabını araştırıyor. Bu sorunun cevabı nerede ekran görüntüsü aldığınıza bağlı olarak değişiyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasının DM (Direkt Mesaj) bölümünde birisi size hikâye şeklinde bir fotoğraf gönderdiği zaman ekran görüntüsü alırsanız otomatik bildirim sayesinde karşı tarafın bundan haberi olur fakat herhangi birinin normal hikâyesinin ekran görüntüsünü alırsanız bu durumundan karşı tarafın haberi olmayacaktır.

Peki, Instagram'da birisi tarafından gönderilen fotoğrafın ekran görüntüsünü bildirim gitmeden almak mümkün müdür? Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanmadan ekran görüntüsü alırsanız karşı tarafa bildirim gidecektir fakat sizler için listelediğimiz yöntemleri kullanırsanız karşı tarafa bildirim gitmesini engelleyebilirsiniz.

1. Başka Bir Telefon Kullanarak SS Almak

Başkasının size gönderdiği fotoğrafın ekran görüntüsünü almak için başvurabileceğiniz en basit yol, başka bir telefon kullanmaktır. Yanınızda başka bir telefon varsa o telefonun kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilir ve bunu ana telefonunuza aktarabilirsiniz. Bu yöntem aynı şekilde videolarda da kullanılabilir. Size birisi fotoğraf değil de video gönderdiğinde başka bir telefonla bunu anbean kaydedebilirsiniz.

2. Ekran Kaydetme Uygulaması Kullanmak

Uygulama mağazalarında bulunan birbirinden çeşitli ekran kaydetme uygulamalarından bir tanesini indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz. Netlik açısından iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız indirdiğiniz uygulamanın kalite bakımından herhangi bir kısıtlama uygulamadığından emin olmalısınız.

3. Üçüncü Taraf Uygulamalar Kullanmak

WhatsApp Messenger'daki durumları kaydetme uygulamaları ile aynı işleve sahip uygulamalarından herhangi birini kullanabilirsiniz. Uygulama mağazalarında yer alan Instagram hikâye kaydetme uygulamalarından bir tanesini kullanarak karşı tarafa bildirim gitmeden fotoğrafı cihazınıza indirebilirsiniz. Bu tür uygulamalar sadece fotoğrafların değil, videoların yer aldığı hikâyeleri kaydetmek için de kullanılabilir.

Instagram SS Bildirimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Instagram'da "screenshot" almak hakkında sosyal medya kullanıcılarının gidermek istediği çok fazla soru işareti bulunuyor. Kullanıcıların en çok sorduğu sorulardan birkaçının cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Birinin hikâyesinin ekran görüntüsünü almak yasa dışı mı?

Birinin hikâyesinin ekran görüntüsünü almak yasa dışı değildir fakat bunu kişinin haklarını ihlal ederek yapmak etik olmamakla birlikte suçtur.

2. Ekran görüntüsü alanları görmek mümkün mü?

Hikâyenin ekran görüntüsünü alanlar sadece direkt mesaj ile sınırlı olmak koşuluyla görülebilir fakat kişi yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bunu yaptıysa onun SS aldığını öğrenmenin bir yolu yoktur.

3. Instagram'da gönderilerin ekran görüntüsü alındığında bildirim gider mi?

Instagram SS bildirimi sadece direkt mesajla gönderilen hikayelerle sınırlı çalışır. Normal bir gönderinin ekran görüntüsünü alırsanız gönderi sahibine bununla ilgili bir bildirim gitmeyecektir.

4. Instagram'da birinin ss aldığını nasıl anlarız?

Birine gönderdiğiniz hikâyenin ekran görüntüsünün alınıp alınmadığını mesajın yanında bir simgenin olup olmadığını inceleyerek öğrenebilirsiniz. Karşı taraf eğer yukarıdaki yöntemlerden birini kullanmadıysa ve hikâyenizin ekran görüntüsünü almadıysa mesajınızın yanında herhangi bir simge bulunmayacaktır.

Instagram bildirimsiz ekran görüntüsü alma yöntemlerine eklemek istediğiniz bir yöntem varsa aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.