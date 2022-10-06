Tamindir'de Ayın En Çok İndirilen Uygulamaları (1-30 Eylül)

Eylül ayı, sosyal medya platformlarının indirilmesi açısından dolu dolu geçti diyebiliriz. Gündemden hiçbir zaman düşmeyen uygulamalardan APK versiyonlarına kadar pek çok uygulama indirildi. Bunların yanı sıra mobil ve bilgisayar oyunları da yoğun ilgiye maruz kaldı.

Gelin, Tamindir'de Eylül ayı içerisinde en çok indirilen uygulamalara birlikte bakalım:

1- WhatsApp Aero APK

WhatsApp Aero APK uygulaması, standart WhatsApp versiyonundan farklı olarak pek çok farklı özellik sunuyor. Sağlağı çeşitli işlevler sayesinde kullanıcıların dikkatinden kaçmıyor ve ilgi görmeye hala devam ediyor.

2- Instagram Aero APK

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Aero APK versiyonuyla kullanıcılara benzersiz deneyimler yaşatıyor. Reklamsız bir kullanım tercih eden kişiler için uygulama adeta biçilmiş kaftan.

3- GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

Dünya genelinde en çok sevilen oyunlardan biri olan GTA, macera ve aksiyon oyunu seven kullanıcılar tarafından indirilmeye devam ediyor. Eylül ayında Tamindir takipçileri GTA 5 (Grand Theft Auto 5) indirerek kaliteli bir oyun deneyimi yaşamış diyebiliriz.

4- Minecraft

Gündemdeki yerini asla kaybetmeyen oyunlardan biri olan Minecraft, bağımlılık yapma derecesinde bir oyun deneyimi yaşatıyor. Hem mobil hem de PC formatında indirerebilme seçeneğiniz bulunuyor.

5- Carx Street APK

8 Eylül 2022'de lansmana çıkan oyun, kısa sürede tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladı. APK versiyonunu telefonunuza indirerek henüz yeni piyasaya çıkmış olan bu oyunun benzersiz atmosferini deneyimleyebilirsiniz.

6- KMSpico

Office programlarının aktivasyonunu yapmak için kullanılan bir yazılım programı. Tüm doküman türlerini süresiz ve sınırsız bir şekilde kullanma imkanı sağlıyor.

7- GTA 5 APK

GTA 5, mobil APK uygulamasıyla da en çok indirilenler listesine giriş yapıyor. Hayranları tarafından bilgisayar sürümünde olduğu gibi mobilde de yoğun ilgi gördüğünü söylemek mümkün.

8- WinRAR

Tüm zamanların en çok tercih edilen ve bilinen dosya sıkıştırıcısı olarak bilinen WinRAR, günümüzde de birçok kullanıcı tarafından indiriliyor. Dosya arşivlemek için pratik bir seçenek olan program Mac bilgisayarlara da indirilebiliyor.

9- Euro Truck Simulator 2

Gerçekçi bir tır simülasyonu sunan oyun, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bilgisayar üzerinden kaliteli ve canlı bir oyun deneyimi yaşatıyor. 2012 yılından bu yana popülerliğini kaybetmeyen bir oyun.

10- YouTube Vanced APK

YouTube birçok yeni güncelleme almasına rağmen hala videoları kolay bir şekilde indirebilme, arka planda oynatma ve reklamsız bir deneyim yaşatmıyor. Preemium üyeliğe gerek kalmadan reklamsız bir kullanım ve diğer iki ek özellik ile uygulamayı kullanmak isterseniz bu uygulama tam size göre.

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