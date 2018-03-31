Kara parçasını geride bırakmaya hazırsanız kendi denizaltı geminize adımınızı atın ve üstesinden gelmek için bolca engellerle dolu inanılmaz bir yolcuğa evet deyin. Onlarca hayvanı ve deniz bitkisini keşfedeceğiniz bu yolculukta başınıza her şey gelebilir, hazırlıklı olun!

Denize açıldığınız bir oyun olan SubDive'da bir denizaltına sahipsiniz. Bu denizaltı ile keşif yapacak ve aynı zamanda onlarca farklı canlı ile karşılacaksanız. Her karşılaştığınız hayvanı koleksiyonunuza ekleyebilir ve böylelikle size verilmiş olan amaçları yerine getirebilirsiniz. Bunun dışında bir canlı hakkında bilgi almak için menü kısmını ziyaret edebilirsiniz. 100. seviyeye kadar yükselebileceğiniz SubDive'da hayvan derileri toplayabilir ve başarı puanlarınızı bu şekilde arttırabilirsiniz.

Denizin en derinlerine kadar inme şansı tanıyan oyunun grafiği, animasyonu ses efektleri de oyuncuları tatmin edecek seviyede olduğunu belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla koleksiyon sıralaması yapabileceğiniz oyunda, yapımcı tarafından hazırlanan özel listeye girebilirsiniz. Bu zorlu denizaltı macerasına hazır mısınız?

SubDive Özellikleri