Mobil platformda oyunculara Retro yarış deneyimi sunan Super Arcade Racing oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

2D grafik açıları ile oyunculara birbirinden farklı yarışlara katılma fırsatı veren yapım da oyuncular 60 farklı seviyeyi çeşitli araç modelleri ile deneyimleyecek ve adrenalin dolu anlar yaşayacaklar.

Şaşırtıcı derecede piksel grafiklerin yer aldığı oyun da oyuncular seçtikleri araçların performansını artırarak daha etkili hale getirebilecekler. Buna ek olarak oyuncular diledikleri araçların görünümlerini de istedikleri gibi ayarlayarak kişiselleştirebilecekler.

Basitten zora doğru gidecek olan yarışlarda oyuncular hikâye temalı bir oynanış ile karşılaşacaklar. Oyun içerisinde eğitim modu da olacak. Eğitim modunda yarışlara dahil tecrübeler edinebilecek ve oyuna daha hızlı adapte olabilmek mümkün olacak.