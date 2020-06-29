İndir 64.40 MB
Super Arcade Racing 1.030 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Yarış
  4. Super Arcade Racing - iOS İçin Yarış Oyunudur

Super Arcade Racing

1.030
ios
Super Arcade Racing
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Retro yarışlara dahil olacağız.

Super Arcade Racing Ekran Görüntüleri - 1
Super Arcade Racing Ekran Görüntüleri - 2
Super Arcade Racing Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil platformda oyunculara Retro yarış deneyimi sunan Super Arcade Racing oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

2D grafik açıları ile oyunculara birbirinden farklı yarışlara katılma fırsatı veren yapım da oyuncular 60 farklı seviyeyi çeşitli araç modelleri ile deneyimleyecek ve adrenalin dolu anlar yaşayacaklar.

Şaşırtıcı derecede piksel grafiklerin yer aldığı oyun da oyuncular seçtikleri araçların performansını artırarak daha etkili hale getirebilecekler. Buna ek olarak oyuncular diledikleri araçların görünümlerini de istedikleri gibi ayarlayarak kişiselleştirebilecekler.

Basitten zora doğru gidecek olan yarışlarda oyuncular hikâye temalı bir oynanış ile karşılaşacaklar. Oyun içerisinde eğitim modu da olacak. Eğitim modunda yarışlara dahil tecrübeler edinebilecek ve oyuna daha hızlı adapte olabilmek mümkün olacak.

YORUMLAR