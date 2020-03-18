Super Stylist, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunudur.

Moda yeteneklerinizi sergileyerek para kazanabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Super Stylist oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyunda kendi stilinizi oyuna yansıtıyorsunuz ve müşteriler edinerek para kazanıyorsunuz. Modaya düşkün olanların büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda canlı ve kaliteli görseller yer almakta. Aksesuarlardan elbiselere, ayakkabılardan takılara kadar pek çok detaya yer verilen oyunda kendi stilinizi oyuna yansıtıp puanlar toplamaya çalışıyorsunuz.

Basit bir oynanışa sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz. Herkesi etkileyerek daha fazla puan kazanabileceğiniz oyunda müşterilerinizi de arttırmak zorundasınız.

Super Stylist oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.