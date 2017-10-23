Swish Ball, iPhone ve iPad’de retro beceri oyunlarına yer verenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Jetonla oynanan popüler arcade oyunu tilt ile basketbolu birleştiren bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiriyor. Appsolute Games’in tüm oyunları gibi basit ancak keyifli, oynadıkça oynamak isteyeceğiniz türde bir oyun.

100 MB altı boyutuyla 16 GB iOS cihaz kullanıcılarını kendisine çeken retro basketbol oyununda topu potaya taşımak için tilt çubuklarını kullanıyoruz. Kendimizi göstermek için 24 saniye süremiz var. Sayı yaptıkça oyunun zorluk kademesi artırılıyor. Pota hareketleniyor, toplar çoğalıyor, süre daha hızlı akıyormuş gibi geliyor.

Beceri, sabır, odaklanma üçlüsünü bir arada isteyen basketbol oyununda kilidi açılabilir 15 top, 5 de farklı saha var.