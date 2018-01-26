Tactical Monsters Rumble Arena, gerçek zamanlı çok oyunculu modlar sunan canavarlı taktiksel rol yapma oyunu. TRPG türünü seviyorsanız, gerek grafikleriyle, gerek karakter çeşitliliğiyle, gerekse de hızlı tempolu savaş ortamıyla etkileyen bu oyuna hayır diyeceğinizi düşünmüyorum. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.

Her zaman diliminden gelen canavarların yer aldığı, altıgen hücrelere bölünmüş haritalarda sıra tabanlı oynanış sunan Tactical Monsters Rumble Arena’da savaşlar 5 dakikayı geçmiyor. Frankenstein Franky, Medusa, Griffin, Mumya, Kocaayak, Hayalet Samuray gibi fantastik filmlerde gördüğümüz şeytani karakterlerin tümü mevcut. Azınlıkta da olsa insan savaşçılar da yer alıyor. Oyun modlarına geçtiğimizde ise karşımıza birçok seçenek çıkıyor. Canavar kartlarını dolayısıyla kendilerini topladığınız Macera Modu, çok oyunculu PvP savaşlar, boss’lara karşı direnmeye çalıştığınız Gerilla Savaş Modu oynanabilir modlardan sadece birkaçı.

Türkçe dil desteğiyle gelen oyunda klan sistemi de mevcut. Geliştirdiğiniz canavarlarınızın yanı sıra stratejinizi klan arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.