TAKSİMetre uygulamasıyla filonuzdaki taksileri takip edebilirsiniz.
TAKSİMetre uygulaması ile iOS cihazlarınızdan taksileriniz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
İzmir’de kullanıma sunulan taksi çağırma uygulaması ENTaksi’yi kullanan taksileriniz varsa, TAKSİMetre uygulaması ile filonuzu oturduğunuz yerden takip edebiliyorsunuz. Taksilerinizin anlık konumunu görebileceğiniz uygulamada, araç bilgilerini görüntüleyebilmeniz de mümkün. Taksilerinizin anlık olarak boş veya dolu olup olmadığını da takip edebilmenize imkan tanıyan TAKSİMetre uygulamasında, plakalara göre taksilerinizi listeleyebilir ve istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.
Günlük, haftalık ve aylık kazançlarınızı görüntüleme seçeneği de sunan TAKSİMetre uygulamasında, sürücü ve araç bazlı olarak geçmiş ciro bilgilerinizi inceleyebiliyorsunuz. Geçmiş yolculukların rotasını takip edebileceğiniz, aracınıza ait motor ve şase no, durak ve sürücü bilgilerini görebileceğiniz TAKSİMetre uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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