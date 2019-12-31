TAKSİMetre uygulaması ile iOS cihazlarınızdan taksileriniz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İzmir’de kullanıma sunulan taksi çağırma uygulaması ENTaksi’yi kullanan taksileriniz varsa, TAKSİMetre uygulaması ile filonuzu oturduğunuz yerden takip edebiliyorsunuz. Taksilerinizin anlık konumunu görebileceğiniz uygulamada, araç bilgilerini görüntüleyebilmeniz de mümkün. Taksilerinizin anlık olarak boş veya dolu olup olmadığını da takip edebilmenize imkan tanıyan TAKSİMetre uygulamasında, plakalara göre taksilerinizi listeleyebilir ve istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.